Koronavírus

Törökországban stagnál az új esetek száma, miközben rekordmértékben nőtt a gyógyultaké

Törökországban kedden 2392-vel 114 653-ra nőtt a koronavírus-járvány igazolt fertőzöttjeinek a száma, az új esetek száma stagnál, harmadik napja 2100 és 2400 között ingadozik - derült ki a Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján megosztott táblázatból, amelyben az is olvasható volt, hogy a gyógyultnak minősítettek száma megint csak napi rekordértékkel, 5018-cal 38 809-re emelkedett.



Törökországban az újonnan regisztrált fertőzöttek száma kevesebb mint egy hét alatt a felére csökkent, hiszen április 21-én még például 4611 volt.



Koca múlt szerdán kijelentette, hogy a járvány a hatóságok ellenőrzése alá került, majd pénteken először fordult elő, hogy a gyógyultak napi száma meghaladta a vírussal újonnan diagnosztizáltakét.



A kórokozóhoz köthető halálesetek napi mértéke kedden - az április 19. óta ereszkedő trendbe illeszkedve - tovább mérséklődött, 95-ről 92-re. Törökországban eddig 2992-en vesztették életüket a fertőzés következtében.



Az intenzív osztályokon gondozottak és a lélegeztetőgépre szorulók számát tekintve ugyancsak folytatódott az esés, előbbi most 1736-ról 1621-re, utóbbi 882-ről 845-re csökkent.



A 83 milliós országban a vírus hivatalos, március 11-ei megjelenése óta több mint 948 ezer tesztet végeztek el.



Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn úgy fogalmazott, hogy "Törökország számára már látszik a fény az alagút végén", majd jelezte, hogy egy olyan átfogó programon dolgoznak, amely a "normális élet visszaállítását" célozza a muszlim böjti hónap, a ramadán utántól, tehát május végétől. Egyúttal közölte: a 30 legnagyobb városra - köztük Isztambulra és Ankarára -, valamint a szénbányászatáról ismert Zonguldak településre vonatkozóan három hete bevezetett hétvégi kijárási tilalmak addig érvényben maradnak.



A korlátozást ezen a héten szintén kicsit hosszabbá teszik, péntekre is kiterjesztik május 1. miatt.



A kis-ázsiai országban a 65 évnél idősebbekre, a krónikus betegekre, illetve a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalokra állandó jellegű kijárási tilalom vonatkozik.