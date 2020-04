Koronavírus

Olaszországban csökkent az aktív fertőzöttek száma, a halottaké pedig meghaladta a 27 ezret

Az elmúlt huszonnégy órában 382 halálos áldozatot követelt a koronavírus-járvány Olaszországban, a halottak száma így a járvány helyi megjelenése óta 27 359-re nőtt - közölte kedd este az olasz polgári védelmi hatóság.



Az aktív fertőzöttek száma országosan 105 206, a gyógyultakat is számítva mintegy 600-zal csökkent 24 óra alatt.



A gyógyultak száma túllépte a 68 ezret. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek teljes száma elérte a 201 505-t.



Az utóbbi egy nap alatt szűrt fertőzöttek negyvenegy százalékát a gócpontként ismert Lombardiában regisztrálták, ahol 890-nel nőtt a fertőzöttek száma a korábbi 590-hez képest. A tartományban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladja a 74 ezret. Százhuszonhatan haltak meg a huszonnégy órája elhunyt százhuszonnégyhez képest. A régióban február 20. óta 13 575-en veszítették életüket a járványban.



Az egészségügyi hatóságok adatai szerint a hetven év feletti fertőzöttek aránya Németországban 19 százaléknak felel meg, miközben Olaszországban 39 százaléknak.



Az olasz sajtó közölte azt az egészségügyi szakértői jelentést, amelynek alapján a római kormány nem engedélyezte az óvintézkedések korábban májustól tervezett gyors ütemű oldását. Ehelyett a nagyon lassú és fokozatos enyhítést útját választotta még hetekig fenntartva a szigorú korlátozásokat. A jelentésben az szerepel, hogy az ország azonnali és egységes újranyitásával már júniusra 151 ezer beteg kerülhet intenzív osztályra, év végéig pedig ez a szám meghaladhatja a 400 ezret.



"A fertőzés erőteljes visszatérése konkrét veszélyt jelent, ezért választjuk az óvatosságot" - nyilatkozta Giuseppe Conte miniszterelnök kedden a lombardiai Lodi városában, amelyet február 23-án karantén alá helyeztek. Conte hangsúlyozta, hogy "vízcsapszerűen lehet csak megnyitni az országot annak érdekében, hogy azonnal elzárhassuk a járványveszély erősödését, ha erre figyelmeztetnek a számok".



Az olasz kormányfő kijelentette, Róma az eddigi óvatosság stratégiáját követi továbbra is, annál is inkább, mivel a többi országban követett gyorsabb nyitás - tette hozzá - úgy tűnik, nem vezetett eredményre.