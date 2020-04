Koronavírus

Brit statisztikai hivatal: nagyon sok a halálos áldozat az idősotthonokban

Jóllehet országosan már csökken az új koronavírus okozta halálozások száma, az idősotthonokban azonban nagyon sokan halnak meg a Covid-19 betegségben. 2020.04.28 20:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brit statisztikai hivatal (ONS) kedden ismertetett tanulmánya szerint az Angliában és Walesben kiállított halottvizsgálati bizonylatok arra vallanak, hogy jóllehet országosan már csökken az új koronavírus okozta halálozások száma, az idősotthonokban azonban nagyon sokan halnak meg a Covid-19 betegségben. A brit kormány kedden bejelentette, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a napi statisztikai adatokban közli a kórházakon kívül történt haláleseteket is.



Az ONS vizsgálatából kitűnik, hogy az április 17-én zárult egyheti időszakban 1999-en haltak meg az angliai és a walesi idősotthonok lakói közül a SARS-CoV-2 vírus okozta járvány miatt.



A kimutatás szerint az idősotthonokban történt halálesetek száma megkétszereződött a vizsgált egyheti időszakban az előző azonos időszakhoz képest.



A brit kormány által közölt napi halálozási adatok eddig a kórházakban bekövetkezett halálesetek számát mutatták.



Matt Hancock egészségügyi miniszter kedd este, a kormány szokásos napi sajtótájékoztatóján közölte: szerdától a Covid-19 betegség okozta halálesetek napi statisztikájában szerepelnek majd a kórházakon kívül történt halálozások is, beleértve az idősotthonokat és minden egyéb olyan helyszínt, ahol koronavírus-páciensek halnak meg.



A statisztikai hivatal keddi tanulmánya szerint az év eleje és április 17. között regisztrált, a Covid-19 járványhoz kötődő összes angliai és walesi haláleset 22,6 százaléka nem kórházakban következett be.



Az egészségügyi miniszter keddi tájékoztatóján elmondta, hogy a sikeres próbák után a kormány elkezdi az idősotthonok lakóinak és a gondozószemélyzet tagjainak tömeges tesztelését, függetlenül attól, hogy észlelik-e magukon a Covid-19 betegség tüneteit vagy sem.



Matt Hancock hozzátette: a kapacitások lehetővé teszik most már azt is, hogy elkezdjék a saját otthonukban élő 65 éven felüliek szűrését abban az esetben, ha az érintettek mutatják a koronavírus okozta betegség tüneteit.



A miniszter kedd esti tájékoztatása szerint a kórházakban elhunyt koronavírus-betegek száma a megelőző 24 órában 586-tal nőtt, így eddig 21 678 kórházi kezelésre szoruló beteg halt meg Nagy-Britanniában a Covid-19 járvány miatt.



Hancock elmondta: keddig 763 387 szűrővizsgálatot végeztek és 161 145 emberről állapították meg, hogy megfertőződött az új koronavírussal.



A szűréssel újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma egy nap alatt 3996-tal emelkedett.



Egy nappal korábban 4310, egy héttel ezelőtt 4301 új fertőződést azonosítottak, a korábbi hetekben 5500-5600 közötti napi esetszám-emelkedéseket mértek.



Angela McLean, a brit kormány tudományos főtanácsadó-helyettese a Downing Streeten tartott kedd esti sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az újonnan azonosított koronavírus-fertőzések számának mozgó többnapi átlagát jelző görbe azzal együtt is lefelé tart, hogy folyamatosan emelkedik a szűrések száma.

McLean professzor elmondta azt is, hogy a Covid-19 betegséggel kórházban kezelt páciensek száma az elmúlt egy hétben országosan 14 százalékkal, 18 579-ről 15 926-ra csökkent.



Londonban, a nagy-britanniai Covid-19 járvány gócában a tanácsadó ismertetése szerint különösen drámai a kórházban kezelt betegek számának csökkenése: a hónap elején csaknem ötezer páciens volt a fővárosi kórházakban koronavírus-betegség miatt, számuk azonban ma már nem sokkal haladja meg a 2500-at.