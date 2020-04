Koronavírus

Tovább nyomoznak Tirol tartományban a korábbi több ezer fertőzés miatt

A gyanú szerint Tirolban a hatóságok késleltették a szállodák és a sípályák lezárását, azt követően, hogy több ott dolgozó, illetve vendég is megfertőződött koronavírussal. 2020.04.28 18:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Továbbra is nyomoz a rendőrség Tirol tartományban a korábbi több ezer fertőzés miatt, várhatóan jövő héten készül el a jelentés - tájékoztatott kedden Hansjörg Mayr, az ügyészség szóvivője.



A gyanú szerint Tirolban a hatóságok késleltették a szállodák és a sípályák lezárását, azt követően, hogy több ott dolgozó, illetve vendég is megfertőződött koronavírussal. Obmann Peter Kolba, a fogyasztóvédelmi szövetség vezetője feljelentést tett Günther Platter (ÖVP) tartományi vezető ellen. A szervezetnél ugyanis 4 500-an jelentkeztek, akik március elején Tirolban, többnyire Ischgl síterepen fertőződtek meg koronavírussal. Az eljárásban 285 érintett is részt vesz majd. Közben a tiroli idősotthonokban elvégezték a dolgozók és az ott élők koronavírus-tesztjét; Günther Platter tartományi vezető pozitívnak nevezte, hogy 12,000 tesztből csupán 59 lett pozitív.



Közben Dieter Scharitzer, a TQS Research & Consulting Közvélemény-kutató Intézet igazgatója "nagy kérdőjelnek" nevezte Tirol tartományt, azon belül Ischgl síterepet, abból a szempontból, hogy az enyhítések bevezetését követően mekkora esély van a vendéglátóhelyek forgalmának növelésére. Néhány napja az Ischgben elrendelt karantént is feloldották, a szakember szerint mégis sokat kellene tenni azért, hogy a piac erősödjön. Scharitzer hangsúlyozta, hogy amíg a tartományt a sajtó a vírusfertőzés európai gócpontjaként emlegeti, nem számíthatnak a forgalom növekedésére.



A közvélemény-kutató intézet ezer embert kérdezett meg arról, hogyan vélekednek az emberek óvintézkedések enyhítéséről. A megkérdezettek egynegyede mondta azt, hogy az enyhítések életbe lépését követően elsőként egy étterembe vagy vendéglőbe megy el, mivel sokkal jobban hiányolja a vendéglátóhelyeken eltöltött időt, mint az üzletekben való shoppingolást. Scharitzer úgy véli, a vendéglátóhelyek jelentős profitra tehetnek szert a nyitást követően, annak ellenére is, hogy csak meghatározott számú vendéget fogadhatnak. A shoppingolást feltehetően azért is csak kevesen (4 százalék) hiányolják, mivel legtöbben áttértek az online vásárlásra. Ezzel szemben a megkérdezettek 70 százaléka tervezi, hogy a jövőben a lehetőség szerint hazai kereskedőnél vásárol majd.



Scharitzer szerint ugyankkor kérdéses, hogy az utazási korlátozások, továbbá a turisták fertőzéstől való esetleges félelme hogyan befolyásolja a nyári turizmus alakulását. A megkérdezettek közül minden ötödik mondta azt, hogy a környezetében van olyan ember, aki megfertőződött a SARS-CoV-2 vírussal. Talán ez az oka annak, hogy az osztrákok fele egyáltalán nem tervez nyaralást; és egyharmaduk mondta azt, hogy ha elutazna, Ausztriában vagy egy szomszédos országban töltené a szabadságát.

Közben az idősotthonokban és a gondozóházakban május 4-től enyhítenek a látogatási tilalmat érintő szabályokon. Herwig Kollaritsch, az utazási és trópusi betegségek szakorvosa azonban úgy vélekedett, hogy az óvintézkedések enyhítésének hatása egy hónap múlva lesz érezhető. A szakember szerint várható, hogy ismét növekedni fog a fertőzöttek száma.



Ausztriában eddig 15 357-en fertőződtek meg koronavírussal; közülük 12 580-an már tünetmentesek. Továbbra is alacsony a SARS-Cov-2-Virus okozta megbetegedésben szenvedők száma, 2208-an vannak, akik aktív betegek, közülük 561-en vannak kórházban. Az intenzívosztályon kezelt súlyos betegek száma 136; április 8-án voltak a legtöbben, 267-en. A betegség okozta szövődményekbe 569-en haltak bele.