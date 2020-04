Koronavírus

Új trükköket vetnek be a csalók a járványhelyzetben Oroszországban

A csalók a gyógyítás vagy a segítségnyújtás ígéretével nem létező árukat, szolgáltatásokat és kedvezményeket kínálnak, többnyire a világhálón, kihasználva a kijárási korlátozások nyomán kialakult helyzetet. 2020.04.28 16:04 MTI

"Vírusölő" légtisztító árusítástól, a lakás kifosztására kihasznált otthoni tesztelés felkínálásán át az adathalász Zoom-konferenciákra való meghívásokig újabb módszerekkel próbálják a járványhelyzetet kihasználni a bűnözők Oroszországban - figyelmeztetett kedden fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor), amely kulcsszerepet játszik az új koronavírus terjedése elleni védekezésben.



A bűnözők különböző hatóságok nevében sms-üzenetekben országszerte bírság befizetésére szólítják fel az embereket, arra hivatkozva, hogy a telefonjuk geolokációs adatai szerint megszegték a karantént, vagy közlik velük, hogy fertőzöttel léptek kapcsolatba és azonnali otthoni tesztet kínálnak fel. Borsos áron semmivel sem igazolt hatékonyságú "vírusölő" berendezéseket és védőeszközöket kínálnak.



A Roszpotrebnadzor rámutatott, hogy csalók személyes adatokat próbálnak meg kicsalni olyanoktól, akik a járvány közepette állami támogatásért vagy kártérítésért folyamodnának. Vannak olyan álszolgáltatók is, akik anyagi ellenszolgáltatás fejében segítséget ajánlanak fel bírságok behajtása és csődeljárás ellen. A szolgálat óvatosságra intett a hamis jótékonysági akciókban való részvételtől is.



Olyan, távmunkát ígérő hirdetések is megjelentek a világhálón, amelyek adathalász Zoom-munkainterjúra való bejelentkezésre vagy oktatási anyagok megvásárlására biztatnak. Hasonlóképpen, személyes információk megszerzésére hoztak létre olyan oldalakat, amelyek látszólag az Egészségügyi Világszervezet (WHO), vagy az orosz egészségügyi minisztérium hivatalos portáljai.



Oroszországban az elmúlt nap folyamán 6411-gyel (7,4 százalékkal) 93 558-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma a kedden közzétett hivatalos adatok szerint, és ebben a tekintetben Oroszország a nyolcadik helyre került a nemzetközi nyilvántartásban, Iránt megelőzve. Az Covid-19 betegségben elhunytak száma 72-vel 867-re, a gyógyultaké pedig 1110-zel 8456-ra nőtt.



Egy nappal korábban 6198 új fertőzöttről és 50 új halálos áldozatról szólt a beszámoló.



Az új esetekkel együtt a fertőzöttek száma Moszkvában keddre 3075-tel 48 426-ra, Moszkva megyében 523-mal 10 231-re, Szentpéterváron pedig 198-cal 2436-ra nőtt. A halottak száma ezekben a régiókban 479, 74 és 27.



A fővárosban a gyógyultak számának növekménye 606 volt - ami a duplája az elmúlt napok átlagának - és elérte a 4130-at.

Az országban eddig csaknem 3 millió 130 ezer szűrést végeztek el, az utóbbi egy nap alatt pedig csaknem 120 ezret.



Anasztaszija Rakova polgármester-helyettes hétfő este a Rosszija 1 tévécsatornával közölte, hogy egy hét alatt 70 százalékkal nőtt a fővárosi kórházakban tüdőgyulladással kezeltek száma. Mint mondta, több mint 20 ezer ágyat foglalnak el, de az elkövetkező napokban mintegy 28 ezer egységgel bővül majd az ágykapacitás.



Rakova szerint ugyancsak több mint 20 ezer azoknak a száma Moszkvában, akiket heveny légúti fertőzés tüneteivel otthonukban tartanak orvosi megfigyelés alatt. Ezeknél a pácienseknél kötelező megvizsgálni a betegséget okozó SARS-CoV-2 vírus jelenlétét.



Az orosz Forbes magazin a VCIOM állami közvélemény-kutató intézet adataira hivatkozva azt írta, hogy példátlanul alacsonyra csökkent Vlagyimir Putyin orosz elnök iránti bizalom, amiben szerepe lehet a Covid-19-helyzet kezelésének is. A megkérdezettek 28,3 százaléka nevezte meg Putyint arra a kérdésre válaszolva, hogy melyik politikusban bízik meg.



A VCIOM tavaly májusban megváltoztatta metodikáját, amelyben kizárólag nyitott kérdésben, nevek sugalmazása nélkül igyekezett megállapítani, hogy mekkora az egyes politikusok iránti bizalom. Az elnök történelmi mélyponton, 30,5 százalékon állt akkor. Az intézet elkezdett zárt kérdéssel is operálni, arról faggatva a válaszadókat, hogy megbíznak-e Putyinban.



Az ezzel a módszerrel elkészített felmérésben az orosz vezető 2020. január 26-án érte el 73,9 százalékos csúcsértéket, amely azonban azóta szintén csökkent és egy március 22-én mért 67 százalékos negatív csúcs után április 19-én 69,8 százalékon állt.