Koronavírus-járvány

Megállt a vírus visszaszorulása Németországban

Megállt az új típusú koronavírus visszaszorulása Németországban a Robert Koch (RKI) közegészségügyi intézet kedden ismertetett számításai szerint.



A járványhelyzet legfontosabb mutatójaként számon tartott, úgynevezett reprodukciós ráta (R0) 0,9-ről 1,0-re emelkedett az RKI becslése szerint.



Ez azt jelenti, hogy minden fertőzött továbbadja a vírust még egy embernek.



Amikor az R0 1 alatt van, a járvány alábbhagy, a vírus visszaszorul és előbb-utóbb eltűnik az adott közösségből.



Amikor az R0 1 felett van, a járvány egyre inkább terjed, mert minden fertőzött átadja a kórokozót legalább egy embernek.



Az RKI számításai szerint Németországban az R0 érték a február 25-én kezdődött járvány első időszakában elérte a 3-at, majd március 22-től az 1 körüli szinten stabilizálódott. Április elején a 0,8 és 1,2 közötti sávban volt a mutató a járványügyi szakemberek becslései szerint, és április 16-án érte el az eddigi mélypontot, a 0,7-es értéket. Az utóbbi napokban 0,9 volt az R0 érték.



A járványlassító intézkedések eredményeire és az egészségügyi ellátórendszer teherbíró képességére tekintettel a szövetségi kormány és a tartományi kormányok közös döntésével április 20-ától elkezdték a korlátozások fokozatos lazítását.



Angela Merkel kancellár hangsúlyozta, hogy nagy óvatossággal kell haladni, mert ha az R0 1,3-ra emelkedik, már júniusra túlterheli az egészségügyi ellátórendszert a betegek tömege. Ha a reprodukciós arány 1,2-re emelkedik, akkor júliusra terhelődik túl a rendszer, ha pedig 1,1-re, akkor októberre nem lesz elég kapacitás a betegek ellátására - fejtette ki a kancellár.

A lazításokról szóló heves közéleti vitában arra is többször rámutatott, hogy az aktuális statisztikák mindig csak a két héttel korábbi járványhelyzetet mutatják, mert átlagosan ennyi ideig tart, mire egy fertőzött észleli a tüneteket, konzultál háziorvosával, felkeres egy tesztközpontot, a laboratórium elemzi a mintát, és végül az eredmény a hivatalos adattovábbítási úton bekerül az RKI kimutatásába.



Az RKI adatai szerint az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) keddig 156 337 ember szervezetében mutatták ki, ami 1144 esettel több az egy nappal korábbinál.



A gyógyultnak minősülő, vagyis azon igazolt fertőzöttek száma, akik már átestek a fertőzésen, 2900-zal 117 400-ra emelkedett.



A vírus okozta betegségben (Covid-19) 5913 igazolt fertőzött halt meg, ez 163-mal több az egy nappal korábbinál.



Lothar Wieler, az RKI elnöke keddi berlini tájékoztatóján az R0 alakulásáról szóló újságírói kérdésekre válaszolva aláhúzta, hogy a vírus reprodukciós rátája nagyon fontos mutató, de nem az egyetlen, és helytelen volna, csak erre az arányszámra irányulna a köz figyelme.



Rámutatott: az R0 akkor is 1,0 lenne, ha nap mint nap 50 ezerrel emelkedne az bizonyítottan fertőzöttek száma, az egészségügyi ellátórendszer mégis hamar összeroppanna.



Azt is elmondta, hogy az értéket a matematikai szabályok alapján kerekítik, a keddi kimutatásukban szereplő 1,0 valójában 0,96. Hozzátette, hogy a mutató az ország egészére vonatkozik, és jelentős térségi különbségeket takar. Jellemző, hogy gócok alakulnak ki zárt közösségekben, például idősotthonokban, így helyenként jóval 1,0 felett, máshol a határérték alatt van a vírus reprodukciós aránya.

Kifejtette, hogy az R0 mellett az ellátórendszer kapacitása - az intenzív ágyak és a lélegeztetőgéppel felszerelt intenzív ágyak száma -, a tesztelési kapacitás, a fertőzöttek kapcsolatainak felkutatásával foglalkozó egészségügyi hatóságok teljesítőképessége és a napi új igazolt fertőzések száma is igen fontos járványhelyzeti mutató.



A napi új esetek száma 6000 körül tetőzött, majd a 2000, az utóbbi napokban az 1000 körüli szintre süllyedt. Ezt a számot a lehető legalacsonyabbra kell szorítani, hogy szélesedjék a társadalom és a gazdaság mozgástere, és "jó, okos" fertőzéshigiéniai koncepciókkal elmozduljon az ország egy "új normalitás" felé.



A járási, városi egészségügyi hatóságokat tovább kell erősíteni, hogy minél hamarabb feltárják és elzárják a vírus terjedésének lehetséges útjait. A koronavírus-teszteket is a lehető legszélesebb körben, de célzottan kell végezni. Ok nélkül, azaz tünetek, fertőzésgyanú vagy veszélyeztetett csoporthoz tartozás hiányában nem kell elvégezni a vizsgálatot, de érdemes "inkább eggyel több, mint eggyel kevesebb" tesztet készíteni - mondta az RKI vezetője.



Kifejtette: a németországi "új normalitás" része, hogy továbbra is minél kevesebbet kell eljárni otthonról, következetesen be kell tartani a társas távolságtartás szabályát, és a környezetben lévők védelme érdekében a szájat és az orrot takaró maszkot kell viselni, amikor nem lehet legalább másfél méter távolságot tartani a többiektől.



Az RKI vezetője szakmailag értelmezhetetlennek nevezte a közösségi immunitás szabályozott eléréséről folytatott vitákat. Mint mondta, a SARS-CoV-2-vírus igen agresszív és veszélyes, "nem lehet tárgyalni vele". Oltás és a Covid-19-betegség elleni gyógyszer hiányában az az egyetlen lehetőség, hogy "sakkban tartjuk".



Ez Németországban eddig "viszonylag jól sikerült", de nem csökkenhet a fegyelem és az éberség. "Meg akarjuk védeni a közös sikereket" - mondta az RKI vezetője.