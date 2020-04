Koronavírus-járvány

A csíksomlyói búcsúnak igazodnia kell a körülményekhez

Igazodnia kell a koronavírus-járvány adta körülményekhez az idei csíksomlyói búcsúnak - mondta hétfőn az MTI-nek nyilatkozva Bőjte Mihály, a búcsút szervező erdélyi ferences rend csíksomlyói házfőnöke.



Noha a csíkszeredai városi katasztrófavédelmi bizottság múlt heti ülésén minden kulturális-, ifjúsági- és sportrendezvényt felfüggesztettek augusztus 31-ig a székelyföldi városban, és Ráduly Róbert polgármester azt tartotta a legvalószínűbbnek, hogy a csíksomlyói búcsúra is csak a világhálón kerülhet sor, a csíksomlyói ferences szerzetesek még reménykednek abban, hogy május végéig olyan mértékben enyhülnek a járványügyi korlátozások, hogy szűk körben, a körülményekhez igazodva mégiscsak megtarthatják a búcsút.



Bőjte Mihály elmondta: a fogadalmi búcsú teljesen nem maradhat el, a csíksomlyói ferenceseknek kötelességük, hogy szentmisét mutassanak be május 30-án, pünkösd szombatján, és valamivel pótolják a zarándoklatot, a körmenetet. A minimális forgatókönyvnek azt tartotta, hogy a világhálón közvetítik az eseményt, de abbeli reményét is kifejtette, hogy május végéig annyit javul a helyzet, hogy egy szűk körű zarándoklatra is lehetőség nyílik. Hozzátette: az állami rendelkezések függvényében döntenek majd arról, hogy a szentmisét a fogadalmi templomban vagy a hegynyeregben, a Hármashalom oltárnál tartsák. Megjegyezte: készen állnak arra, hogy minden segítséget megadjanak az esetleges televíziós közvetítéshez.



"Nehéz szívvel mondanánk azoknak, akik távolról jönnének, hogy ne készülődjenek. Inkább úgy fogalmaznék: készüljenek fel arra, hogy meglehet, otthon kell ünnepelniük. Megtörténhet, hogy mindenkinek a saját közösségében kell ápolnia a búcsú lelkiségét, szellemiségét" - fogalmazott Bőjte Mihály.



Hozzátette: a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való készület jegyében a 2020-as évet az eucharisztia évének nyilvánították a gyulafehérvári főegyházmegyében. A múlt héten ugyan bejelentették, hogy a budapesti kongresszust 2021-re halasztják, a ferencesek mégis ennek fényében választották a búcsú jelmondatát, mely idén az lesz, hogy "A Szentlélek száll le rád".