Koronavírus-járvány

Varsóban felgyógyult a betegségből egy százéves férfi

Egy százéves lengyel férfi gyógyult fel a Covid-19 betegségből - közölte hétfőn a koronavírus-járvány idejére fertőzőkórházzá átalakított varsói katonai kórház.



Az intézmény egyik munkatársa a Twitter közösségi oldalán a felgyógyult férfi, Stanislaw Bigos szájmaszkos fényképét is közölte, és azt írta: a bácsi a második világháború idején partizán volt, majd tűzoltóként dolgozott.



A koronavírus-járvány március eleji kitörése óta a mintegy 38 milliós Lengyelországban közel 2 és fél ezer beteg gyógyult fel. Az egészségügyi tárca eddig több, 90 évnél idősebb ember felgyógyulásáról is beszámolt.



Hétfő délutánig 562 beteg elhunyt, többségükben szintén idős emberek, akik egyéb betegségekben is szenvedtek.



Március eleje óta több mint 297 ezer vírusteszt alapján 11 902 fertőzést mutattak ki. Az utóbbi 24 óra alatt 285-tel nőtt a fertőzöttek száma, vasárnap 344 volt a napi növekmény. Az egészségügy tárca szerint Lengyelországban leállt a vírus általános terjedése, a legnagyobb gondot az okozza, ha a vírus egy-egy kisebb zárt közösségben (például idősotthonokban) bukkan fel. Az ilyen esetekben a fertőzötteket kórházba viszik, azokat a gondozottakat, valamint az őket ápolókat pedig, akiknél a vírust nem mutatták ki, karanténba helyezik, és az intézmény épületét fertőtlenítik.



Több helyen - például a dél-lengyelországi Bochnia város egyik gondozóotthonában, valamint egy varsói hospice-házban - a megbetegedett személyzetet szerzetes nővérek helyettesítik, akik a gondozottakkal együtt önként vonulnak karanténba. A lengyel püspökkari konferencia hétfői közleménye szerint jelenleg 377, egyébként más foglalkozású nővér vállalja az ilyen segítségnyújtást. Emellett, nemcsak a járvány idején, a lengyelországi női szerzetesrendek több mint másfél ezer tagja dolgozik az egészségügyben. Több mint ezren segítenek jelenleg a karanténba helyezettek és az idős emberek vásárlásában, és szájmaszkot varrnak.