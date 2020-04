Illegális bevándorlás

Eurostat: a tagországok csökkenő számban fogadnak be menedékérőket

Az Európai Unió tagországai évről-évre csökkenő számban fogadnak be menedékkérőket, amíg ugyanis 2017-ben 538 ezer ember számára nyújtottak nemzetközi védelmet, 2018-ban 316 ezer, tavaly pedig mintegy 296 ezer esetben részesítették pozitív elbírálásban menedékjog iránti kérelmeket - derült ki az Európai Unió luxembourgi székhelyű statisztikai hivatalának hétfőn közzétett jelentéséből.



Az Eurostat beszámolója szerint a nemzetközi védelemben részesítettek legnagyobb csoportja, 27 százalékuk tavaly is - mint ahogy évek óta - szíriaiak voltak, szám szerint 78 600-an. Őket a 40 ezret meghaladó afgán (14 százalék) és a közel 38 ezer venezuelai (13 százalék) követte. A venezuelaiak száma 2019-ben közel 40-szeresére nőtt a 2018-as adatokhoz képest, akkor csaknem ezer venezuelai kapott nemzetközi védelmi státuszt az unió valamely tagországában.



A befogadottak között voltak még mások mellett irakiak , törökök, eritreaiak, szomáliaiak, nigériaiak és irániak, valamint pakisztániak.



A menekültstátus pozitív elbírálásában részesült szíriaiak 71 százalékát - mintegy 56 ezer embert - a korábbi évekhez hasonlóan Németországban regisztrálták. Az afgánok 41 százalékát, mintegy 16 ezer embert szintén Németország fogadott be. A venezuelaiak túlnyomó többségét, 94 százalékát, összesen 35 ezer embert Spanyolországban vették nyilvántartásba.



A tagállamok mintegy 21 200 embert fogadtak be az uniós áthelyezési és áttelepítési program keretében.



2019-ben a legtöbb pozitív döntést, szám szerint 116 ezret Németország hozta meg. Franciaországban 42 ezer, Spanyolországban 38 500, Olaszországban 31 ezer pozitív elbírálás született.



Az uniós statisztikai hivatal szerint 2019-ben Magyarország elsőfokú határozatban 60 esetben bírált el pozitívan menedékkérelmet, a többi között 20 iráni, 10 afgán és 5 pakisztáni kérelmet.