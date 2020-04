Tudomány

Csaknem valamennyi német tartományban életbe lépett a maszkviselési kötelezettség

Az új típusú koronavírust hétfőig 155 193 ember szervezetében mutatták ki Németországban, ami 1018 esettel több az egy nappal korábbinál. 2020.04.27 12:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb 12 német tartományban lépett életbe hétfőn a koronavírus-járvány miatt bevezetett maszkviselési kötelezettség, így a 16 közül már 15 tartományban kell eltakarni a szájat és az orrot több élethelyzetben a cseppfertőzéssel terjedő vírus átadásának akadályozására.



Schleswig-Holstein az egyetlen tartomány, ahol még nem kötelező a maszkviselés, de már csak szerdáig. Szászországban egy hete, Szász-Anhaltban csütörtökön, Türingiában pénteken lépett életbe a kötelezettség. Hétfőn a legtöbb lakosú, 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfália, a 13 milliós Bajorország és további 10 tartomány állt be a sorba.



A fertőző betegségek elleni védekezés tartományi hatáskör, ezért a szabályozás nem teljesen egységes Németországban. Közös elem, hogy a súlyos hiány miatt nem várják el az emberektől, hogy szerezzenek orvosi maszkot, hanem a pamutból házilag vagy kisiparilag készített, úgynevezett közösségi maszk viselését bátorítják.



Ugyancsak közös elem, hogy a tömegközlekedésben nem lehet részt venni maszk nélkül. Az üzletekbe sem lehet bemenni fedetlen szájjal és orral, kivéve Berlint, ahol egyelőre nincs ilyen előírás, bár számos boltban hatósági előírás nélkül is bevezették a szabályt.



A kötelezettségszegés büntetése sem egységes. Berlinben például nem jár bírság a metrón, buszon, villamoson maszk nélkül utazóknak, Bajorországban viszont - ahol az összes tartomány közül a legtöbb fertőzést mutatták ki - kiemelkedően nagy a szigor, a közösségi közlekedésben maszk nélkül utazóknak 150 eurót kell fizetniük, a második alkalomtól pedig 300 eurót. A legnagyobb összegű, 5000 eurós büntetésre az alkalmazottakat fedetlen szájjal és orral dolgoztató bajorországi üzlettulajdonosok számíthatnak.



A maszkviselési kötelezettség a legfontosabb szabályok egyike a koronavírus-járvány elleni védekezés második szakaszában, a társadalom és a gazdaság működését szinte teljesen befagyasztó korlátozások fokozatos lazításának időszakában, amely egy hete, április 20-án kezdődött Németországban.



A legfőbb előírások közé tartozik a társas távolságtartás szabálya is, amely a német tartományokban szokásos meghatározás szerint azt jelenti, hogy mindenki legfeljebb egy további emberrel tartózkodhat együtt a lakásán kívül, vagy azokkal, akikkel közös háztartásban él, és a többiektől legalább másfél méter távolságot kell tartani.



Mindkét szabály a fertőzések megakadályozását szolgálja. A stratégia másik pillére a fertőzési láncolatok minél gyorsabb feltárása és megszakítása. Ezért a szövetségi kormány támogatásával megerősítik a járási, városi szintű egészségügyi hatóságokat, 20 ezer lakosonként létrehoznak egy-egy munkacsoportot, amely csak a láncok feltárásával, azaz kapcsolatkutatással és a tesztelés megszervezésével foglalkozik. A tervek szerint a hetente elvégzett koronavírustesztek számát 4,5 millióra emelik, ami a 83 milliós lakosság 5,4 százalékának felel meg.

A fertőzési láncolatok feltárására szolgálnak az úgynevezett kapcsolatkövető okostelefon-alkalmazások (contact tracking app) is, amelyekhez a szövetségi kormány támogatásával egy közös alapot fejlesztenek. A munka az adatvédelmi kérdések körüli viták miatt elakadt. A kormány a hét végén rögzítette álláspontját, Jens Spahn egészségügyi és a Helge Braun kancelláriaminiszter vasárnapi közös nyilatkozata szerint az adatok központi gyűjtését és tárolását előirányzó első koncepció helyett inkább az adatokat a felhasználó telefonján gyűjtő, "decentralizált szoftverarchitektúrára" épülő megoldást támogatják, hogy erősítsék a személyes adatok biztonságának ügye iránt hagyományosan érzékeny németek bizalmát. Az első alkalmazások május közepén vagy végén jelenhetnek meg.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) statisztikája szerint az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) hétfőig 155 193 ember szervezetében mutatták ki Németországban, ami 1018 esettel több az egy nappal korábbinál.



A gyógyultnak minősülő, vagyis azon igazolt fertőzöttek száma, akik már átestek a fertőzésen, 2500-zal 114 500-ra emelkedett.



A vírus okozta betegségben (Covid-19) 5750 igazolt fertőzött halt meg, ez 110 esettel haladja meg az egy nappal korábbit.



A kimutatás valószínűleg nem pontos, mert az RKI csak a tartományokból hivatalos úton továbbított adatok alapján tudja követni az igazolt fertőzöttek számának alakulását, és hétvégén, ünnepnapokon nem érkezik meg mindenhonnan az összes adat.