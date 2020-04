Koronavírus

Ismét munkába áll Boris Johnson

Munkába áll hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök, aki átesett az új koronavírus okozta Covid-19 betegségen, és néhány napig intenzív osztályon is kezelték. 2020.04.27 08:01 MTI

A konzervatív párti kormányfő hétfői visszatérését - amelyet a brit sajtó egy ideje már valószínűsített - Dominic Raab külügyminiszter erősítette meg a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában. Raab, aki Johnson megbízásából a miniszterelnöki teendőket is ellátta a kormányfő lábadozásának idején, kijelentette: Boris Johnson "alig várja", hogy ismét munkába állhasson, és visszatérése "friss lendületet ad" majd az országnak.



Az 55 éves Johnsonról március 26-án állapították meg, hogy megfertőződött a Covid-19 járványt okozó SARS-CoV-2 nevű vírussal, miután a vírus okozta betegség enyhe tüneteit észlelte magán.



Az eredeti terv alapján a brit kormányfő egy hetet töltött volna elkülönítésben Downing Street-i rezidenciáján. Johnson azonban az elkülönítési időszak lejárta előtt egy nappal bejelentette a Twitteren közzétett videóüzenetében, hogy még elkülönítésben kell maradnia, mivel nem épült fel teljesen a betegségből, továbbra is észleli a fertőzés egyes tüneteit.



Állapota ezután tovább romlott, és három hete, április 5-én a londoni St. Thomas kórházba szállították. A londoni kormányfői hivatal szóvivőjének akkori tájékoztatása szerint csak elővigyázatossági lépésről volt szó, amelyet Johnson orvosa javasolt. Másnap azonban Johnsont át kellett vinni a kórház intenzív osztályára, mivel állapota még tovább romlott, bár lélegeztetésre nem szorult és tüdőgyulladást sem diagnosztizáltak nála. A brit miniszterelnök egy hetet töltött kórházban, ebből három napot az intenzív osztályon.



Két hete hagyhatta el a St. Thomas kórházat, ahonnan a Londontól 65 kilométerre északnyugatra lévő Chequersbe, a brit miniszterelnökök vidéki pihenőhelyére távozott és azóta is ott tartózkodik.



Nem sokkal azután, hogy távozhatott a kórházból, Johnson a Twitteren közzétett videóüzenetében azt közölte, hogy kezelésének ideje alatt volt két nap, amikor "bármerre eldőlhetett volna a dolog". Hozzátette azt is, hogy semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a St. Thomas kórház orvosai és ápolói az életét mentették meg. Erre Dominic Raab is egyenes utalást tett a vasárnapi BBC-műsorban. A külügyminiszter megfogalmazása szerint "voltak bizonytalan kimenetelű pillanatok" Johnson kórházi kezelésének idején.

Boris Johnsonra máris erőteljes nyomás nehezedik elsősorban az üzleti szektor és a kormányzó Konzervatív Párt részéről annak érdekében, hogy kezdje el a járvány megfékezését célzó, több mint egy hónapja érvényben lévő korlátozások enyhítési menetrendjének kidolgozását, mivel a zárlat rendkívüli károkat okoz a brit gazdaságban.



Raab erről a vasárnapi BBC-műsorban csak annyit mondott, hogy egyelőre óvatos lépésekre van szükség, és az emberek közötti távolságtartás valamilyen formájára egy ideig még szükség lesz.



A lakosságnak "újfajta normalitáshoz" kell majd hozzászoknia - tette hozzá.



Nagy-Britanniában a hétvégén átlépte a húszezret a Covid-19 járvány halálos áldozatainak száma, és eddig csaknem 150 ezer ember szervezetében azonosították szűréssel az új típusú koronavírus jelenlétét.