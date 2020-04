Koronavírus

Cuomo: áprilisban először kevesebb mint 400 ember halt meg a Covid-19 betegségben

Ez az adat is "szörnyűséges", de messze alatta marad a csúcsponttól, amikor a betegség naponta mintegy 800 halálos áldozatot szedett New York állam területén. 2020.04.27 07:33 MTI

New York államban áprilisban először fordult elő, hogy egyetlen napon kevesebb mint 400 ember halt meg a Covid-19 betegségben - jelentette be Andrew Cuomo kormányzó vasárnap.



A járvánnyal kapcsolatos szombati fejleményekről beszámolva a kormányzó közölte: szombaton 367 ember hunyt el az új típusú koronavírus következtében. Leszögezte, hogy ez az adat is "szörnyűséges", de messze alatta marad a csúcsponttól, amikor a betegség naponta mintegy 800 halálos áldozatot szedett az állam területén.



Szombaton még mindig ezer új beteget szállítottak kórházba, azonban ez is kevesebb, mint a korábban súlyosan megbetegedettek száma. "Visszatértünk a március 31-i állapotokhoz, amikor kezdett drámaian emelkedni a betegek száma" - mondta.



Cuomo rámutatott, hogy New York állam gazdaságának újranyitását a térség többi kormányzójával egyeztetve, ahogyan fogalmazott, "regionális elemzés alapján" kezdik meg. Az újraindítás első szakaszában az építkezési vállalkozások, a kis üzemek, boltok és üzletek nyithatnak meg, azok, amelyek az egészségügyi szakemberek álláspontja szerint "kis kockázatot" jelentenek. A második fázisról később döntenek - tette hozzá, hangsúlyozva, hogy ezt nagyrészt az egyes vállalkozásokra bízzák majd. Fontosnak mondta emellett az oktatási intézmények újranyitását is.



Kifejtette: ő maga és a szakértők is tisztában vannak azzal, hogy lelkileg milyen kimerítő a járvány idején bevezetett sok korlátozással együtt élni. Ezért külön figyelemmel kísérik a családon belüli erőszak és a kábítószer-fogyasztás alakulását. Megjegyezte, hogy emelkedett a drogfogyasztók száma.



Bill de Blasio, New York város polgármestere a Fox televíziónak vasárnap úgy nyilatkozott, hogy városának 7,6 milliárd dollár szövetségi támogatásra van szüksége a koronavírus-járvány miatti veszteségek pótlására. Felszólította Donald Trump elnököt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a republikánus törvényhozók olyan csomagot fogadjanak el, amely az egyes tagállamoknak és városoknak juttat több pénzt gazdaságélénkítésre. A demokrata párti De Blasio úgy vélte: ha New York városa nem tud talpra állni a válság után, az az egész térséget visszahúzza majd.



Eközben a város egyik kórházában azzal kezdtek kísérletezni, hogy egy gyomorégés elleni gyógyszerrel kezeljék a betegséggel küszködőket. A klinikai kísérletekben 187 páciens vesz részt.



Kevin Stitt, Oklahoma kormányzója közzétette azt a levelet, amelyet Donald Trumphoz intézett, és amelyben arra kérte az elnököt, hogy nyilvánítsa a járványt "egy nagyobb erő akaratának", vagy "Isten akaratának", mert szerinte ebben az esetben a nagy olajcégek felhagynának az olajkitermeléssel. A levélben megjegyezte: "a túlzott olajkitermelés fenyegeti a gazdaságunkat".



Az Egyesült Államokban - a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház vasárnap délutáni adatai szerint - több mint 954 ezer fertőzöttet regisztráltak, s közülük eddig nagyjából 53 ezren haltak meg.