Koronavírus-járvány

Kínában ismét lezártak egy 10 milliós várost, miután egy visszatérő diák újra "bevitte" a vírust

Kína északkeleti részén található Harbin tovább szigorított a koronavírussal kapcsolatban meghozott intézkedéseken, miután a járvány ismét felütötte a fejét a településen. Több mint 70 ember fertőződött meg és legalább 4000 ember tesztelésére kerül sor Harbinban, köszönhetően annak, hogy egy New Yorkból visszatérő diák ismét bevitte a vírust a városba.



A hatóságok betiltották az összejöveteleket, és meg kell tiltaniuk a nem helyi személyeknek és járműveknek a belépését az adott településre. Harbin jelenleg a koronavírus-járvány egyik kínai gócpontja a Hejlungcsiang tartományban.



A helyi lakosoknak szigorú szabályokat kell betartaniuk, mielőtt bármilyen középületbe belépnének, egy államilag jóváhagyott app-et kell használniuk, amin keresztül igazolják, hogy nem fertőzöttek a koronavírussal, megmérték a testhőmérsékletüket és az nem magas, és maszkot viselnek.



A társadalmi távolságtartás szabályait is be kell tartaniuk, továbbra sem tartanak temetést, esküvőt, nagyobb rendezvényeket, konferenciákat a városban.



Minden regisztrált vagy csak gyanús esetet tesztelés alá vetnek és karantént foganatosítanak.



Az otthoni karanténban részt vevőknek, azaz azoknak, akik külföldről érkeztek, és éppen a kötelező 28 napos karanténjukat töltik, kötelezővé antitest tesztet és két nukleinsav próbát (nucleic acid test = NAT) elvégeztetniük.