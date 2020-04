Koronavírus-járvány

Ilyen lesz a munkaruha az égen?

Az Air Asia légiutas-kísérőinek új egyenruháját mutatták be a héten, amelyet a Los Angeles-i Puey Quinones tervezett. A légitársaság megújult uniformissal is készül a légtér újranyitására. Sokak szerint azonban a dizájn inkább emlékeztet egy alacsony költségvetésű autószerviz munkaruhájára, de a globális felmelegedéssel kapcsolatos jóslatok, miszerint egyre több járvány tizedeli majd az emberiséget, további elővigyázatosságra intenek - így többek között a maszkok viselésére is.