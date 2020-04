Koronavírus-járvány

Koronavírusban halt meg a 100 éves veterán, akinek ikertestvére a spanyolnáthában hunyt el

A százéves korában elhunyt Philip Kahn ikertestvére nem sokkal születésük után veszítette életét spanyolnáthában. A férfi családja szerint egész életében egy újabb világjárványtól tartott. 2020.04.26

Philip Kahn és ikertestvére, Samuel 1919. december 5-én születtek. Az 1918-ban kirobbant spanyolnátha-járvány világszerte 50 millió életet követelt, az Egyesült Államokban körülbelül 675 ezren haltak bele. Egyikük Samuel Kahn volt, pár héttel születése után.



Philip Kahn a II. világháborúban az amerikai légierő őrmestereként szolgált. Kétszer is kitüntették hősies helytállásáért. A háború után egyebek mellett részt vett a World Trade Center felépítésében is - írta róla az EuroNews.



Idős korában Long Islanden élt egyedül, napi 3 kilométert sétált – mesélte a CNN-nek az unokája, aki azt is elmondta, hogy nagyapja egész életében egy újabb világjárványtól tartott.



„Gyakran emlegette. Ha most beszélgetnék vele, azt mondaná, megmondtam, hogy a történelem ismétli önmagát, 100 év nem olyan hosszú idő” – nyilatkozta Warren Zysman.



A férfi szerint nagyapja egyfolytában a híreket nézte, tisztában volt a koronavírus-járvánnyal és április 17-i halála előtt nem sokkal köhögni kezdett és problémái adódtak a légzésével is. Tudta, hogy elkaphatta a fertőzést.



Philip Kahn élete utolsó napjaiban sokat beszélt a testvéréről. Noha nem ismerte, egész életében ápolta az emlékét.



„Minden családi ünnepen, eseményen beszélt Samuelről. Érezhetően fájt neki, hogy soha nem ismerhette meg az ikertestvérét, hiszen pár héttel születésük után meghalt” – mondta Warren Zysman.



Philip Kahnt a tünetei miatt tesztelték koronavírusra, de az eredményt a család már csak a halála után kapta meg.



„Mindig nagy katonai temetést akart, de ezt most nem tudtuk megadni neki” – mondta az unokája. A világháborús veteránt így is katonai végtisztességgel helyezték örök nyugalomra, ám csupán két katona vehetett rajta részt.