Koronavírus-járvány

Védőfelszerelés nélkül küldték be az orvosokat a fertőzöttek közé a suceavai horrorkórházban

Továbbra is elképesztő fejetlenség uralkodik a suceavai megyei sürgősségi kórházban, ahol az ügyészség jogsértések miatt nyomoz, több mint 150 orvos és egészségügyi dolgozó kapta már el a koronavírust, és úgy tűnik, egyesek gondoskodnak arról, hogy ez a szám tovább növekedjen – írta a Főtér.ro.



A legfrissebb hír az, hogy az ügyészség most a sürgősségi osztályt vezető orvos ellen indított bűnvádi eljárást, miután kiderült, hogy védőfelszerelés nélkül küldte be az orvosokat abba az épületszárnyba, ahol a koronavírus-fertőzötteket kezelik.



Az eset még a héten történt, és maga a személyzet értesítette az ügyészséget a helyzetről.



Az ügyészek korábban kiderítették, hogy a kórház tisztviselői „haveri alapon” végeztek teszteket, miközben az elkülönített alkalmazottak tesztjeit késleltették. Az, hogy mennyi mulasztás történt, még csak ezután derül ki.



Az Országos Közegészségügyi Intézet egyébként úgy tudja, eddig több mint 1000 egészségügyi dolgozót fertőzött meg a koronavírus, a legtöbb megbetegedést, 462-t épp Suceava megyében.