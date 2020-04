Gyász

Szárnyra kapott a hír, miszerint meghalt Kim Dzsongun

Több külföldi hírportál is arról értesült, hogy egy hongkongi csatorna szerint elhunyt az észak-koreai vezető, Kim Dzsongun.



Míg egy japán lap azt állítja, hogy a diktátor még él, csak jelenleg úgynevezett "vegetatív állapotban" van a rosszul sikerült szívműtéte miatt, addig a Hong Kong HKSTV műholdas tévéadó szerint a vezető már meg is halt, erről egy "nagyon megbízható" forrásuk tájékoztatta őket.



A New York Post cikke szerint a beavatkozás azért nem lett sikeres, és vezetett végzetes eredményre, mert a sztent érfalba rögzítését végző orvos keze - feltehetően a ránehezedő nyomás miatt - rendkívül remegett az operáció során.

Mindenesetre a kínai orvosok oda tartanak...