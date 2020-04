Észak-Korea

Kína egészségügyi szakértőket küldött Kim Dzsongunhoz

Az elmúlt napokban szárnyra kapott hírek szerint Kim Dzsongun észak-koreai vezető komoly szív- és érrendszeri műtéten esett át, és súlyos az állapota. 2020.04.25 19:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kína egészségügyi szakértőket és kormányzati tisztségviselőket küldött Phenjanba - számolt be a Reuters hírügynökség szombaton bennfentesekre hivatkozva, miután az elmúlt napokban szárnyra kapott hírek szerint Kim Dzsongun észak-koreai vezető komoly szív- és érrendszeri műtéten esett át, és súlyos az állapota.



A források elmondták, hogy a küldöttség - amelyet a Kínai Kommunista Párt nemzetközi kapcsolatokért felelős részlegének egyik magas rangú tagja vezetett - csütörtökön indult útnak Pekingből. Kína Észak-Korea legfőbb szövetségese és legfontosabb külkereskedelmi partnere.



Az értesülést hivatalos körök egyelőre nem erősítették meg. A Reuters jelezte: nem sikerült pontosan megtudnia, miért utazott a delegáció Észak-Koreába.



A hírügynökség pénteken arról tájékoztatott, hogy egy dél-koreai forrás szerint Kim életben van, és hamarosan megjelenik a nyilvánosság előtt. Dél-koreai tisztségviselők cáfolták a betegségről szóló médiaértesüléseket, és hangsúlyozták, hogy nem bukkantak olyan szokatlan tevékenységre Észak-Koreában, amely alátámaszthatná a híreket.



A Kim Dzsongun egészségi állapotát illető találgatások azután kezdődtek, hogy nem jelent meg április 15-én az államalapító nagyapja, Kim Ir Szen születésnapja alkalmából megtartott megemlékezésen, holott az Észak-Koreában a legnagyobb ünnep.



A hét elején az amerikai és a dél-koreai média is megszellőztette, hogy Kim Dzsongun műtéten esett át. A CNN amerikai hírtelevízió egy névtelenül nyilatkozó amerikai illetékesre hivatkozva azt jelentette, hogy az észak-koreai vezető "komoly veszélyben" van a meg nem nevezett beavatkozás után. A Daily NK című dél-koreai honlap észak-koreai forrásokra hivatkozva közölte: a 36 évesnek becsült Kim Dzsongun április 12-én szív- és érrendszeri beavatkozáson esett át, és jelenleg egy villában lábadozik a Phenjan melletti Hjangszan üdülővárosban. Az észak-koreai állami média körülbelül két hete nem cikkezett Kimről.



Az észak-koreai vezető 2014-ben több mint egy hónapra eltűnt, és az észak-koreai állami televízióban később bicegve jelent meg. Kim erős dohányos, túlsúlyos, és családjában gyakoriak a szív- és érrendszeri megbetegedések. Apja, Kim Dzsong Il 2008-ban szélütést kapott, és kínai, illetve francia orvosok is részt vettek kezelésében. Kim Dzsong Il 2011-ben szívinfarktusban vesztette életét.