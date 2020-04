Koronavírus-járvány

Barbecue-partit tartott a nukleáris tengeralattjáró legénysége a karantén alatt - videó

Vizsgálat zajlik a HMS Trenchant tengeralattjáró kapitánya ellen, miután a közösségi oldalakra felkerült egy felvétel, amin a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások és távolságtartás ellenére a legénység hatalmas Barbecue-bulin vett részt.



A felvételen jól látható, hogy hatalmas a buli, DJ, zene, grillezés is zajlott, miközben kijárási tilalom volt érvényben a térségben. Állítólag tönkre is tették a dokkolót a Devonport-i bázison (Plymouth).



A Trafalgar-osztályú nukleáris meghajtású támadó brit tengeralattjáró hónapokig volt kinn a tengeren és csak egy rövid karbantartás miatt tért vissza a szárazföldhöz.



Általában egy ilyen esemény kisebb szankciót vonna maga után, de most komoly elszámoltatás zajlik.