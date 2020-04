Katasztrófa

Több mint hatezer hektárnyi növényzet perzselődött fel Lengyelországban - videó

Lengyelország északkeleti részén található Biebrza nemzeti park a Belaruszhoz és Litvániához közel eső területeken fekszik. A park nagy része lápos vidék, szarvasfélék, hódok lakják, és nagyon gazdag a madárvilág errefelé.



A hatóságok szerint a tüzet valószínűleg ember okozta, mivel tavasszal nem volt se hőség, sem villámlás, ami miatt lángra kaphatott volna bármi is. A tűzoltóknak nehéz dolguk van, mert a területen nincsenek utak, így csak gyalog és helikopterről tudnak oltani. Ráadásul az országban évtizedek óta nem látott szárazság van.



Az aszályos időszak Hollandiában is tüzeket okozott. Egy észak-brabanti és egy limburgi természetvédelmi területen is tűz ütött ki, ezeket helikopterekről oltották.