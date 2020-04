Koronavírus-járvány

Bezárnak az amerikai vágóhidak

Több nagy húsfeldolgozó után immár egyre több vágóhíd is bezár az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány miatt - derült ki az amerikai közszolgálati rádió (NPR) csütörtökön sugárzott riport-összeállításából.



Az egyik legnagyobb húsfeldolgozó, a Tyson Foods csütörtökön jelentette be, hogy a járvány miatt átmeneti időre felfüggeszti az egyik marhavágóhídja tevékenységét az északnyugati Washington államban. A vállalatnak ez az üzeme mintegy négymillió amerikai fogyasztót lát el marhahússal, illetve húskészítményekkel.



A Tyson Food két másik nagy vágóhídját is lezárta, azok sertésvágóhidak Iowában és Indianában. Egyik nagy vetélytársa, a szintén több leányvállalattal rendelkező coloradói JBS hétfő jelentette be, hogy leállítja két vágóhídját: az egyik Minnesotában, a másik Coloradóban van, ezek napi 20-40 ezer sertést vágnak le.



Az Egyesült Államok másik nagy húsfeldolgozója, a Smithfield Foods szintén csütörtökön közölte, hogy több vágóhídján is meghatározatlan ideig szünetel a munka. A vállalat a múlt héten jelentette be több húsfeldolgozója leállását Wisconsinban, Missouriban és Dél-Dakotában.



Az NPR megjegyezte: a húsfeldolgozók és vágóhidak leállása egyelőre nem okoz áruhiányt. A műsorban megszólaltatták a sertéságazat országos tanácsának kommunikációs igazgatóját is. Rachel Gantz elmondta: "pillanatnyilag válság van a sertéstenyésztők körében, de nincs gond az élelmiszerellátással". Hozzátette azonban, hogy hosszú távon problémák adódhatnak, amennyiben a vágóhidak lezárása elhúzódik.



Sonny Perdue szövetségi agrárminiszter a múlt héten a Donald Trump amerikai elnökkel közösen tartott sajtókonferencián közölte: az Egyesült Államokban nem kell élelmiszerhiánytól tartani, a készletek húsáruval is fel vannak töltve.



Ugyanezen a sajtókonferencián az amerikai elnök bejelentette, hogy a kormányzat 19 milliárd dolláros támogatást nyújt a farmereknek és az állattenyésztőknek. A Koronavírus Élelmiszersegély-programnak nevezett keretből 16 milliárdot közvetlen támogatással adnak, a többi kölcsön formájában vehető igénybe. Trump azt is közölte, hogy ezen kívül a kormányzat 3 milliárd dollár értékben vásárol fel a gazdáktól, és az árut a rászorulókat segítő élelmiszerbankokba szállítják.