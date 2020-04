Koronavírus-járvány

Csehországban reprezentatív koronavírus-teszt készül

Az új koronavírus-fertőzéssel szembeni kollektív immunitás szintjét méri fel a cseh lakosság körében az az országos teszt, amely csütörtökön kezdődött Csehországban.



A nyolc napon át tartó tesztelést hat olyan régióban - egyebek között Prágában és Brünnben - végzik el, amelyekben a mai ismeretek szerint különböző szintű a fertőzöttség.



Higiénikusok szerint a nagyszabású tesztelés alapján - terv szerint mintegy 27 ezer ember adatait értékelik majd ki a szakértők - megállapítható lesz, hogy a cseh lakosság milyen százaléka került eddig kapcsolatba, illetve esett már át tünetmentesen az új koronavírusos fertőzésen, s ezek alapján a lakosság hány százalékánál fejlődtek már ki az antitestek.



"Átfogó, és a lehetőségek szerint objektív képet szeretnénk kapni, milyen a koronavírus-fertőzöttség tényleges állapota országosan" - jelentette ki a hét elején Adam Vojtech egészségügyi miniszter.



Ladislav Dusek, az egészségügyi információk és statisztikák intézetének igazgatója szerint az lenne jó, ha a megvizsgált személyek minél nagyobb arányánál lenne kimutatható, hogy problémák nélkül túlestek a fertőzésen, tehát szervezetük már rendelkezik ellenanyagokkal. "Amennyiben az általános fertőzési szint alacsony lesz, akkor számolni kell a járvány kiújulásával, illetve a jelenlegi helyzet romlásával" - mondta Dusek újságíróknak.



A tesztelés két szakaszban zajlik: először mindenkin elvégzik az előzetes gyorstesztet, amelynek eredménye nagyjából egy órán belül ismert lesz. Akiknél a gyorsteszt fertőzési jeleket mutat ki, azokat a második szakaszban klasszikus laboratóriumi tesztnek vetik alá.



A kivizsgálás mellett a résztvevők - egészséges cseh állampolgárok nyolctól nyolcvankilenc éves korig - egy kérdőívet is kitöltenek, amelynek alapján a felmérés és a tanulmány készítői pontosabb adatokat szereznek az emberekről.



A tesztelésben való lakossági részvétel önkéntes és ingyenes. Prágában és más helyeken is a cseh média jelentései szerint már a tesztelés első órájában hosszú sorokban várakoztak az érdeklődők. A szervezők ezért sorszámokat vezettek be, és a helyi mozgó laboratóriumok napi kapacitásai alapján mindenütt kihirdették, hogy az adott napon hány személyt képesek tesztelni.



Az országos tesztelés eredményét várhatóan május első hetében hozzák nyilvánosságra. A tapasztalatokat azután a járvány elleni védekezésben hasznosítják.



Adam Vojtech szerint a cseh hatóságok jelenleg ellenőrzés alatt tartják a járvány terjedését, ami lehetővé teszi a március közepén bevezetett korlátozó intézkedések fokozatos lazítását.