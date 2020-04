Koronavírus-járvány

Horvátország fokozottan enyhít a korlátozásokon

Horvátország fokozottan enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon: szigorú intézkedések mellett hétfőtől kinyithatnak a kisebb üzletek, május 4-től a fodrász- és kozmetikai szalonok, 11-től pedig az óvodák és az alsó tagozatos általános iskolák is megkezdhetik működésüket - jelentette be Andrej Plenkovic horvát kormányfő a kabinet csütörtöki ülése után.



Plenkovic kiemelte: eddig megmutatták, hogy az emberéletek elsőbbséget élveznek, ugyanakkor az is a feladatuk, hogy lehetővé tegyék a gazdaság működését.



"Fokozatosan elindíthatunk egyes tevékenységeket, de ez nem jelenti azt, hogy visszatérhetünk a régi életünkhöz, mert ezzel mindent elveszítenénk, amit eddig elértünk" - mondta, hozzátéve, hogy a társadalmi távolságtartás szabályait és a higiéniai előírásokat továbbra is szigorúan be kell tartani.



A kormányülésen elfogadott rendelet szerint április 27-től a bevásárlóközpontokban működő üzleteken kívül minden bolt kinyithat. Lehetővé teszik a könyvtárak, az utazási irodák és a múzeumok működését is. Kinyithatnak azok a sportintézmények, amelyekben a hivatásos, versenyszerűen sportolók edzenek, valamint visszaállítják a városi közlekedést.



Május 2-tól ismét lehet miséket és istentiszteleteket tartani.



Május 4-től visszaáll a normális rend a közegészségügyi intézetekben. Ez alól kivételt képeznek azok a kórházak, ahol a SARS-CoV-2 vírussal fertőzött betegeket kezelik. Kinyithatnak a magánrendelők, valamint a fodrász és kozmetikai szalonok is.



Május 11-től kinyithatnak a bevásárlóközpontok, az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatos osztályai, valamint visszaállítják a távolsági közösségi közlekedést. Kinyithatnak a szálláshelyek, valamint azok a kávézók és éttermek, amelyek rendelkeznek terasszal.

Ugyanakkor továbbra sem lehet nyilvános rendezvényeket és sporteseményeket tartani. Ajánlott a szájmaszk viselése a közösségi közlekedésben, valamint az idősebb korosztályhoz tartozókat arra kérik, hogy maradjanak otthon.



A kormányfő jelezte továbbá, hogy több ország miniszterelnökével is felvette a kapcsolatot a határok újranyitását illetően, amely megoldás - mint mondta - közös lesz és biztonságos. Külön kiemelte Szlovéniát, Ausztriát, Magyarországot és Csehországot a turizmus miatt.



"Amennyiben a két ország hasonló járványügyi helyzetben van, ha egyformán jól küzdenek a járvány ellen, akkor megoldást fogunk arra találni, hogy hogyan lehessen utazni" - húzta alá.



Horvátországban a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 31-gyel, 1981-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, 50 halálos áldozata van a járványnak, az elmúlt 24 órában ketten haltak meg a Covid-19 betegségben. Az első fertőzés megjelenése óta, 59 napja 883 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 19 beteg van súlyos állapotban, lélegeztetőgépen. A négymilliós országban eddig 28 853 koronavírus-tesztet végeztek.



A szomszédos Szlovéniában keddről szerdára 13-mal, 1366-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában senki sem hunyt el a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma továbbra is 79. A járvány megjelenése óta a kétmillió lakosú országban 45 703 koronavírustesztet végeztek, a diagnosztizált betegek közül 23-at ápolnak intenzív osztályon.