Négy rendőrt gázolt halálra egy teherautó Ausztráliában - videó

A négy rendőr egy 41 éves gyorshajtót igazoltatott, amikor a teherauró elgázolta őket. A gyorshajtó lefotózta az elgázolt rendőröket, elmenekült a helyszínről, majd a képeket feltette az internetre. Kiderült, a férfi drogos volt, korábbi ügyei kapcsán pedig már ismerte őt a rendőrség. A balesetet okozó teherautó-sofőr sokkos állapotban van.



A Porsche 911-est vezető 41 éves férfiról kiderítették a rendőrök, hogy tiltott kábítószert fogyasztott, és szerepel a bűnügyi nyilvántartásban - mondta Graham Ashton, Victoria állam rendőrfőnöke. Olyan súlyos esetre, hogy egy balesetben négy rendőr is életét veszti, korábban nem volt példa az állam történetében - tette hozzá.



Őrizetben van a gyorshajtó és a gázoló teherautó vezetője is, aki a baleset hatására sokkot kapott, és elvesztette az eszméletét.



A rendőrfőnök szerint egyelőre nem lehet tudni, hogy a teherautó-vezető véletlenül vagy szándékosan gázolta el a rendőröket.



A tragédia 50 perccel azután történt, hogy a rendőrök megállították a gyorshajtót, és a leállósávban igazoltatták. Éppen arról intézkedtek, hogy autóját lefoglalják, amikor a teherautó belehajtott a rendőrautóba, kiperdítette, majd utána a Porschét találta el, és maga alá gyűrte. A rendőrök az álló járművek mellett álltak.

Developing In #Melbourne massive accident Eastern Freeway between the Chandler Highway & Bulleen Road, due to a serious collision. Please find an alternative route and avoid the Eastern Freeway tonight. This closure is under Victoria Police control.#auspol | #Australia pic.twitter.com/9FEBV0XzN3