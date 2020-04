Koronavírus

Meghaladta a 2,6 milliót a világban az igazolt fertőzöttek száma

Az új koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma világszerte meghaladta a 2,6 milliót, csütörtökön 2 628 527 volt, a halálesetek száma 183 424, a gyógyultaké pedig 784 986 volt a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.



A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 megbetegedés egyik fő gócpontja továbbra is az Egyesült Államok. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 842 376 volt, 46 769-en meghaltak. A felgyógyultak száma 152 286. New Yorkban 15 074-re emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma.



Olaszországban 437-tel 25 085-re emelkedett az elmúlt huszonnégy órában a halálos áldozatok száma. Az aktív fertőzöttek száma országos szinten az egymást követő harmadik nap csökkent. Az egy nap alatt elhunytak száma majdnem százzal csökkent az egy nappal korábbi 524-hez képest. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma 187 327.



Spanyolországban a vírussal fertőzöttek száma 4211-gyel, a halálos áldozatoké 435-tel, míg a gyógyultaké 3401-gyel emelkedett az elmúlt egy napban, az adatok a járvány stagnálását mutatják. A dél-európai országban 208 389 koronavírusos esetet szűrtek ki eddig a vizsgálatok, kedden 3968, hétfőn 4266 páciens szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2 vírust. A koronavírus eddig 21 717 ember halálát okozta.



Franciaországban az elmúlt 24 órában 544-gyel 21 340-ra emelkedett a járvány kórházakból, idősotthonokból és más szociális intézményekből jelentett halálos áldozatainak a száma az előző napi 531 után, és folytatódott a kórházi betegek számának csökkenése. A francia egészségügyi tárca járványügyi felelőse Jérome Salomon elmondta: 13 236-ra emelkedett a kórházi halottak száma. Az idősotthonokban és a szociális intézményekben a járvány kezdete óta 8104-en vesztették életüket.



Németországban az összes német tartományban maszkviselési kötelezettséget vezetnek be a koronavírus-járvány miatt, a sor szerdán vált teljessé. A kötelezettség az ország legnagyobb részén április 27-től lép érvénybe. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet számításai szerint Németország továbbra is a járvány erősödése és a lassú lecsengése közötti határon áll. Adataik szerint a vírust 145 694 ember szervezetében mutatták ki. A gyógyultak száma egy nap alatt 4200-zal 99 400-ra emelkedett. A Covid-19 betegségben 4879 igazolt fertőzött halt meg.



Nagy-Britanniában csütörtökön már elkezdődik az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett oltóanyag emberi tesztelése. A legfrissebb statisztika szerint az elmúlt 24 órában a brit hatóságokhoz 759 olyan halálesetről érkezett bejelentés, amelyet a Covid-19-járvány okozott. Egy nappal korábban a brit kórházak 823, két napja 449, három napja 596, négy napja 888 koronavírus-fertőzött beteg haláláról számoltak be.



Belgiumban átlépte a hatezret a betegségben elhunytak száma, Hollandiában pedig négyezer fölé emelkedett. A közegészségügyi szolgálat szakértői szerint Belgiumban a járvány valószínűleg április 12-én tetőződött.

Romániában ismét gyorsult a járvány terjedése: szerdán az előző hét átlagánál mintegy negyven százalékkal több, 468 új fertőzést regisztráltak egy nap alatt. A betegség megjelenése óta 9710 embernél mutatták ki Romániában az új típusú koronavírust, közülük 288 beteget ápolnak intenzív osztályon. A halálos áldozatok száma 508-ra emelkedett.



Törökországban a fertőzöttek száma megközelítette a százezret, 98 674-re emelkedett. A járvány halálos áldozatainak a száma 2376-ra nőtt.



Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerdán azt mondta: a javulónak tűnő jelenlegi helyzet ne tévesszen meg senkit, még hosszú az út, amit meg kell tenni. "Ez a vírus még sokáig velünk marad" - fogalmazott.