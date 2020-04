Koronavírus-járvány

Az összes német tartományban bevezetik a maszkviselési kötelezettséget

Az összes német tartományban maszkviselési kötelezettséget vezetnek be a koronavírus-járvány miatt, a sor szerdán vált teljessé.



Szerdán döntött a cseppfertőzéssel terjedő vírus átadásának akadályozását szolgáló szabály bevezetéséről a legnépesebb tartomány, a 18 millió lakosú Észak-Rajna-Vesztfália kormánya, és másik négy tartomány vezetése. Tizenegy tartományban már korábban döntöttek a járványlassító intézkedések fokozatos lazítását kiegészítő óvintézkedésről.



A kötelezettség az ország legnagyobb részén április 27-től érvényes. A szájat és az orrot takaró maszk - vagy sál, kendő, egyéb házilagos készítésű vagy kisipari gyártású alkalmatosság - viselése a közösségi közlekedésben és a kiskereskedelmi üzletekben kötelező.



A tartományi kormányok vezetői rendre hangsúlyozzák, hogy a március közepén bevezetett korlátozásokkal sikerült lassítani a vírus terjedését, de a veszély nem múlt el, a járványhelyzet törékeny, ezért csak a maszkviselési kötelezettséggel és a fertőzéshigiéniai szabályok következetes betartásával együtt lehet ismét szélesebb teret engedni a társadalom és a gazdaság működésének.



Ugyancsak érvényben marad a társas távolságtartás szabálya, ami a német tartományokban szokásos meghatározás szerint azt jelenti, hogy mindenki legfeljebb egy további emberrel tartózkodhat együtt a lakásán kívül, vagy azokkal, akikkel közös háztartásban él, és a többiektől legalább másfél méter távolságot kell tartani.



Tartós veszélyre figyelmeztet a Robert Koch országos közegészségügyi intézetet (RKI) is, számításaik szerint Németország továbbra is a járvány erősödése és lassú lecsengése közötti határon áll. Ezt jelzi, hogy a vírus reprodukciós rátája (R0) - amely megmutatja, hogy egy fertőzött átlagosan mennyi embernek adja tovább a kórokozót - változatlanul 0,9, vagyis majdnem minden fertőzött megfertőz még valakit.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok megállapodása szerint kéthetente értékelik a járványhelyzet alakulását, és döntenek a további teendőkről. A legutóbbi tanácskozást április 15-én tartották, a következő április végén lesz.



A RKI adatai szerint az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) szerdáig országszerte 145 694 ember szervezetében mutatták ki, ami 2237 esettel több az egy nappal korábbinál.



A gyógyultnak minősülő, vagyis azon igazolt fertőzöttek száma, akik már átestek a fertőzésen, 4200-zal 99 400-ra emelkedett.



A Covid-19 betegségben 4879 igazolt fertőzött halt meg, ez 281-gyel haladja meg az egy nappal korábbit.