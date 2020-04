Koronavírus

Tovább enyhítenek az elővigyázatossági intézkedéseken a nyugat-balkáni országok

Tovább rövidül a koronavírus-fertőzés terjedésének lassítását célzó éjszakai kijárási tilalom a nyugat-balkáni országokban, és sok helyen a tömegközlekedés is újraindul.

Szerbiában egy nap alatt 6630-ról 6890-re nőtt a vírussal fertőzöttek igazolt száma. A járványügyi szakértők szerint május közepére vagy végére várhatóan megszűnik a komolyabb járványveszély, és visszaállhat valamilyen, normálisnak mondható rend az országban. Néhány elővigyázatossági intézkedésre viszont a továbbiakban is szükség lesz, figyelni kell a távolságtartásra és a rendszeres kézmosásra, fertőtlenítésre.



Koszovóban az utóbbi 24 órában 598-ról 604-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Albin Kurti távozó miniszterelnök egy online gazdasági fórumon szólalt fel kedden, ahol kijelentette, országa gazdasági válságba süllyedése elkerülhetetlen, hiszen az egészségügyi válságra, amelyet az új típusú koronavírus-járvány okozott, nem lehetett számítani, így Koszovó teljesen felkészületlen volt. Emellett az ország belpolitikai válságba süllyedése is elkerülhetetlen volt, hiszen a kormány megbuktatását előre eltervezték.



Észak-Macedóniában keddről szerdára 1225-ről 1231-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A kormány szerdai ülésén döntenek az elővigyázatossági intézkedések enyhítéséről. A tervek szerint a kijárási tilalom a jövőben nem 16 és 5, hanem 19 és 5 óra között lenne érvényben, fokozatosan visszaállítanák a tömegközlekedést, ám a járműveken kötelező lenne a maszk viselése.



Montenegróban egy nap alatt 312-ről 313-ra nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Az Adria-parti államban is lerövidítik a kijárási tilalmat, szerdától 23 és 5 óra között tilos az utcára lépni az országban. Ezzel párhuzamosan a korábban rövidített munkaidővel dolgozó üzletek is visszaállhatnak a rendes munkarendre.



Bosznia-Hercegovinában az utóbbi 24 órában 1309-ről 1342-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A nyugat-balkáni országban a külföldről érkezők számára kijelölt, sokat bírált és szigorú, 28 napos kötelező karantént 14 napra rövidítették le.