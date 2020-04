Járvány

172 kontaktszemélyből egynek sem adta tovább a koronavírust egy francia kisfiú

A 172 ember közül, akikkel kapcsolatba került, egyetlen egynek sem adta tovább a koronavírust egy kilencéves francia kisfiú annak ellenére, hogy hosszú időn át maradt felderítetlen a fertőzöttsége.

Az esetről a Clinical Infectious Diseases című amerikai szaklapban beszámoló tanulmány szerint a gyerek esetében feltárt 172 kontaktszemélynél elvégzett koronavírustesztek mindegyike negatív lett.



A kutatók szerint az eset rávilágít arra, hogy a gyerekek csekély szerepet játszhatanak a koronavírus terjedésében.



A fiú a kelet-franciaországi Haute-Savoie régióban fertőződött meg a vírussal, majd erről mit sem sejtve három sítanfolyamon is részt vett. Az egészségügyi hatóságok 172 embert találtak, akik a fertőző periódusban kapcsolatba léptek a gyerekkel, ám mindannyiuk koronavírus-tesztje negatív lett. Még a fiú testvérei sem fertőződtek meg.



A tanulmány ugyanakkor kitér arra, hogy a kontaktszemélyek 65 százalékánál szezonális betegségek, például influenza lépett fel.



A kilenc éves fiúnál csak enyhe tünetek jelentkeztek. Kostas Danis epidemiológus, a tanulmány társszerzője elmondta, a fiú a légutak egyéb megbetegedésében is szenvedett.



A gyerekek esetében az igazolt koronavírus-fertőzések nagy része enyhe tünetekkel játszódik le. Főként attól tartanak a szakértők, hogy a vírusos gyerekek idős vagy a rizikócsoportokba tartozó embereket fertőzhetnek meg. Ezért zárták be a legtöbb országban az iskolákat és az óvodákat.



Az eset azonban a tanulmány szerint arra utal, hogy "lehetséges, hogy a gyerekek nem játszanak nagy szerepet az új típusú koronavírus a terjesztésében".