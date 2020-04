Koronavírus

Emelkedett a fertőzöttek és a halottak száma a világon, de lassult a növekedés üteme

Emelkedett a világban az új típusú koronavírus-járvány azonosított fertőzöttjeinek a száma, szerdára 2 564 190-re nőtt, a halálos áldozatoké pedig 177 445 lett, míg 681 842-en felépültek a kórból, a járvány terjedési üteme pedig lassult - derült ki a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítéséből.



Továbbra is az Egyesült Államokban haltak meg legtöbben a Covid-19-járványban (45 063-an), utána Olaszország (24 648-an) Spanyolország (21 282-en),Franciaország (20 829-en) és Nagy-Britannia (17 738-an) következik.



Kedden az Egyesült Államokban 1433 ember hunyt el, az elmúlt két hétben a legkevesebben. A múlt héten ugyanis volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 4591 halálos áldozatot követelt a járvány.



Olaszországban egy nap alatt 534-en haltak meg. A fertőzöttek száma 107 709-re esett vissza a hétfői 108 237-ről. Kórházban 24 134 beteget ápoltak, közülük 2471-en voltak intenzív osztályon.



Spanyolországban enyhén emelkedett a halálos áldozatok száma, keddre 430-an haltak meg, a fertőzést 3968 páciens szervezetében mutatták ki, ami lassuló tendenciát jelez a hétfői 4266 és a vasárnapi 4218 után.



Franciaországban a járványügyi illetékes megerősítette, hogy 13. napja csökken a súlyos betegek száma az intenzív osztályokon, ahol 5433-an fekszenek. A kormány kedden jelezte, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások feloldása utáni óvintézkedésekről nemcsak vitát, hanem szavazást is tartanak majd a parlamentben. Az ellenzéki pártok elsősorban az úgynevezett kapcsolatkövető okostelefon-alkalmazások miatt kérték a szavazást.



A brit statisztikai hivatal (ONS) tanulmánya szerint az Angliában és Walesben - ahol Nagy-Britannia lakosságának 90 százaléka él - a kiállított halottvizsgálati bizonyítványok harmada említette az új koronavírust a halálozásokkal összefüggésben az április 10-én zárult egy hétben. A vizsgált héten 18 516 halálesetet jelentettek, 7996-tal többet, mint ahány az öt évre visszatekintő statisztikai átlag alapján az évnek ebben a szakaszában várható lett volna.



Oltóanyagot fejlesztett ki az Oxfordi Egyetem az új típusú koronavírus ellen, a vakcina emberi tesztelése a héten kezdődik - jelentette be kedden a brit egészségügyi miniszter. Matt Hancock elmondta, hogy az oltóanyagot csütörtöktől kezdik kipróbálni önkéntes jelentkezőkön.



Noha kedden ezer alatti új fertőzésről számoltak be az illetékes hatóságok, továbbra is emelkedő tendenciát mutatva, átlépte a negyvenezret az igazolt fertőzöttek száma Belgiumban, a halálos áldozatoké pedig megközelítette a hatezret. Hollandia és Luxemburg a járvány terjedésének jelentős lassulásáról adott hírt kedden.

Egyre több német tartományban vezetnek be maszkviselési kötelezettséget. A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) figyelmeztetett, hogy bármikor ismét elindulhat egy újabb fertőzéshullám, amely nagyobb és pusztítóbb lehet, mint az első. A RKI adatai szerint az új típusú koronavírust keddig országszerte 143 457 ember szervezetében mutatták ki, ami 1785 esettel több az egy nappal korábbinál, a halálesetek száma kedd estig 4869-re nőtt.



Ausztriában folytatódik az üzletek és az iskolák lépésről lépésre történő újranyitása. Sebastian Kurz kancellár kijelentette, hogy "jó úton vagyunk", az óvintézkedések hatásosak. A hétvégén száz alá csökkent az új fertőzöttek számának napi növekedése. Ausztriában eddig 14 845-en fertőződtek meg, a halálesetek száma 483.



Horvátországban a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 27-tel, 1908-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, 48 halálos áldozata van a járványnak, az elmúlt 24 órában egy ember hunyt el. Az első fertőzés megjelenése óta 801 beteget nyilvánítottak gyógyultnak.



Az ukrán egészségügyi tárca a járvány jelenlegi helyzetében azt javasolja a kijevi kormánynak, hogy május 12-ig hosszabbítsák meg a karantén-intézkedéseket, bizonyos korlátozásokon viszont enyhítsenek. Ukrajnában a fertőzöttek száma keddre egy nap alatt 415 új esettel 6125-re, az elhunytaké pedig tíz újabb halálos áldozattal, 161-re nőtt.



Oroszországban az elmúlt egy nap alatt 5642-vel 52 763-ra nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzések száma, ami 12 százalékos növekedés. Az esetek 45 százaléka tünetmentes. A halálozások száma 51-gyel 456-ra, a gyógyultaké pedig 427-tel 3873-ra emelkedett.



Irán a járvány által leginkább sújtott országok egyike maradt. A vírus fertőzöttjeinek száma 84 802, míg a halálos áldozatoké 5297.



Törökországban kedden ismét 4500-at meghaladóan, 4611-gyel nőtt a járvány igazolt fertőzöttjeinek a száma, amely így 95 591-re emelkedett. A kis-ázsiai országban immár két hete nem csökkent 3500 alá az esetszám napi növekedésének mértéke, azóta 3782 és 5138 között mozog. A megosztott adatokból az is kiderült, hogy az utóbbi 24 órában 119-cel nőtt a vírus okozta elhalálozások száma, és elérte a 2259-et.