Családi filmfelvétellel kedveskedett születésnapján a brit uralkodó

Eddig nem látott családi filmfelvételekkel lepte meg követőit keddi születésnapján a brit uralkodó.



A 94 esztendős II. Erzsébet királynő személyes kérésére ezúttal elmaradtak az ilyenkor hagyományos ünnepségek, tekintettel az új koronavírus okozta járványra és a járvány megfékezését célzó korlátozásokra. Így nem dördültek el a szokásos tüzérségi díszsortüzek sem, amelyekkel a hadsereg tiszteleg minden évben a londoni Hyde Parkban és a Temze partján, a Tower ősi épületegyüttese mellett.



Az idén nem tartják meg a királynő hivatalos születésnapi ünnepségét, a Trooping the Colour néven közismert, hagyományosan júniusban esedékes színpompás katonai parádét sem.



Ehelyett az uralkodó kedveskedett egy videóval, amely a királyi család Twitter-oldalán jelent meg kedd délután. Az alig több mint egyperces, több házi filmfelvételből összeállított és digitalizált képsorokon jórészt Erzsébet látszik még hercegnőként, néhai húga, az életének 72. esztendejében, 2002-ben elhunyt Margit hercegnő társaságában.



A film elején a csecsemőkorú Erzsébet hercegnőt édesanyja, a 2002-ben, 102 esztendős korában elhunyt Erzsébet anyakirálynő tolja egy babakocsiban, vélhetően 1926-ban, nem sokkal születése után.



Akkor még nem lehetett tudni, hogy a babakocsiban utazó kislányból valaha az Egyesült Királyság uralkodója lesz, hiszen Erzsébet királynő édesapja, Albert herceg csak 1936-ban lépett trónra VI. György király néven. Ennek előzményeként György bátyja, VIII. Eduárd az egész monarchiát megrázó botrány közepette, 1936. december 10-én, alig 327 napi uralkodás után, a koronázást meg sem várva távozott az Egyesült Királyság éléről és a trón helyett egy elvált amerikai nő, Wallis Simpson kegyeit részesítette előnyben.



A filmfelvétel későbbi részein a két ifjú hercegnő, Erzsébet és Margit a londoni Buckingham-palota és az ősi windsori királyi rezidencia parkjában mérleghintázik, játszik, virágokat ültet, lovagol és egy hajó fedélzetén táncolni tanul.



A felvételhez mellékelt üzenetben az udvar köszönetet mond mindazoknak, akik jókívánságaikat fejezték ki a királynőnek 94. születésnapja alkalmából.



Köztük volt Vilmos cambridge-i herceg, a királynő unokája, aki majdan maga is az Egyesült Királyság uralkodója lesz és Katalin hercegnő, Vilmos felesége, akik közös Twitter-üzenetben gratuláltak.



Ugyanígy köszöntötte kedden a királynőt elsőszülött fia, Károly trónörökös, Vilmos 71 éves édesapja és Károly felesége, Kamilla hercegnő. Károly az üzenethez egy fotósorozatot mellékelt, amely őt ábrázolja gyermekkorától a legutóbbi időszakig, édesanyja társaságában.



A királynő egy hónapja legnagyobb vidéki rezidenciáján, a London nyugati határában fekvő Windsorban tartózkodik és - amint udvari illetékesek többször is hangsúlyozták az elmúlt hetekben - ő is maradéktalanul tartja magát azokhoz a korlátozó intézkedésekhez, amelyeket kormánya márciusban hozott a járvány megfékezése érdekében.

Thank you for your messages today, on The Queen's 94th birthday. 🎈🎉



🎥 In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj