Koronavírus

Spanyolországban enyhén emelkedett a halálozás, elmarad a pamplonai bikafuttatás

Spanyolországban 430-an veszítették életüket a koronavírus-fertőzés következtében, ami enyhe emelkedést jelent az elmúlt napokhoz képest - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium kedden. Közölték azt is, hogy idén elhalasztják a hagyományos pamplonai bikafuttatást, amely külföldi turisták százezreit vonzza a navarrai városba.



A SARS-CoV-2 vírus hétfőn 399, vasárnap 410 ember halálát okozta, az áldozatok száma a március elején igazolt első haláleset óta 21 282-re nőtt.



A fertőzést 3968 páciens szervezetében mutatták ki az elmúlt egy nap során, számuk hétfőn 4266-tal, vasárnap 4218-cal lett több. Összesen 204 178 fertőzöttet szűrtek ki a január végi legelső koronavírusos eset óta.



Keddre újabb 1928 regisztrált fertőzött gyógyult meg. Hétfőn ez a szám 3230, vasárnap pedig 2695 volt. Eddig 82 514 ember győzte le a fertőzést.



Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója online sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az ország 17 autonóm közösségéből 14-ben 2 százalék körüli a napi esetszám növekedésének aránya, háromban pedig 6 százalék körül.



Vannak olyan térségek, ahol nagyon alacsony vagy szinte nulla az új esetek előfordulása - tette hozzá.



Az egyik ilyen terület a Kanári-szigetek, ahonnan összesen 2085 fertőzést jelentettek, ebből 18-at az elmúlt egy nap alatt, de három szigetén - El Hierro, La Gomera, La Graciosa - hetek óta nincs új fertőzött.



Ezeken a területeken hamarabb térhetne vissza az élet a normális kerékvágásba - vélte Ángel Víctor Torres, a szigetek elnöke az Europapress hírügynökségnek adott interjúban.



Véleménye szerint a turizmusból élő térség nem bírja ki, ha az idegenforgalom a járvány miatt leállított szektorok közül utolsóként, csak az év vége felé indulhatna újra.



A bruttó hazai termék (GDP) zuhanása így sem lesz 20 százalék alatt a szigeteken - tette hozzá.



Az autonóm elnök kifejtette: az ma már "túl optimista" elképzelés, hogy a szállodákat június elsejével újranyissák, de reméli, hogy július-augusztustól fogadhatnak belföldi turistákat, első körben csak a szigetek között. Bízik abban is, hogy októbertől már külföldről is érkezhetnek vendégek.



A turizmusból kieső bevételek nagy érvágást jelentenek Navarra tartománynak is, ahol Pamplona önkormányzata kedden bejelentette: idén elhalasztja a hagyományos bikafuttatást, amelyet minden évben a város védőszentjének, San Fermínnek a tiszteletére rendezett ünnepségsorozat keretében tartanak meg.



A 200 ezer lakosú városba ilyenkor mintegy másfél millió turista látogat bel- és külföldről egyaránt.



A városvezetés nem zárja ki, hogy még ebben az évben, egy későbbi időpontban megrendezik az eseményt, amely eredetileg július 6-14. között zajlott volna.



Az ünnepségre szánt összeg jelentős részét most a járványügyi helyzet, valamint az abból adódó gazdasági és szociális károk kezelésére fordítják.

"Családok százai kérnek segítséget" - mondta online sajtótájékoztatóján Ana Elizalde ügyvivő polgármester, aki a koronavírus-fertőzésből lábadozó Enrique Maya városvezetőt helyettesíti.



Spanyolországban több mint egy hónapja van érvényben a lakhelyelhagyási korlátozásokkal járó szükségállapot. A kormány a héten arra tesz javaslatot a parlamentnek, hogy ezt hosszabbítsa meg május 9-ig.



A kabinet keddi ülésén elfogadta, hogy a korlátozások első enyhítéseként április 27-től a 14 év alatti gyerekek kimehessenek az utcára egy felnőtt felügyelete mellett, betartva a közösségi távolságtartás szabályait, valamint a higiéniás előírásokat - jelentette be María Jesús Montero kormányszóvivő sajtótájékoztatóján.



A gyerekek elkísérhetik a felnőttet például bevásárolni, az újságoshoz, a patikába vagy a bankba, tehát azokban a tevékenységekben vehetnek részt, amelyek a szükségállapotban engedélyezettek, de a játszóterek, közparkok szabadidős használata továbbra is tilos.



Az intézkedés mintegy 6,8 millió gyereket érint országszerte, akik az elmúlt több mint öt hetet otthon töltötték, így "valóban kicsi" annak az esélye, hogy fertőzöttek legyenek.



A kormányszóvivő elmondta azt is, hogy a 14 év feletti fiatalkorúak eddig is elhagyhatták a lakást az előírt esetekben.



A legkisebbek mozgásterének bővítését több gyermekorvosi szakmai szervezet és szülői érdekképviselet szorgalmazta az utóbbi időben arra hivatkozva, hogy a tartós bezártság fizikailag és mentálisan is megterhelőbb számukra mint a felnőtteknek.



A kormány emellett további harminc gazdasági intézkedést fogadott el egyebek mellett a munkavállalók támogatása és a vállalkozások pénzügyi megerősítése érdekében. Eltörölték továbbá a hazai gyártású egészségügyi eszközök általános forgalmi adóját.



Nadia Calvino, gazdaságért felelős miniszterelnök-helyettes elmondta: a kabinet ajánlása szerint a következő két hónapban továbbra is javasolt a távmunka fenntartása, illetve megvalósítása azokon a munkahelyeken, ahol az lehetséges.