Koronavírus

Több régióból nem érkeztek be adatok Ukrajnában, de így is sok az új esetek száma

Ukrajnában hétfőre, egy nap alatt 261 új esettel 5710-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma, a betegségben elhunytaké pedig tíz újabb halálos áldozattal 151-re nőtt. 2020.04.20 12:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az új fertőzöttek száma ugyanakkor 82-vel kevesebb volt, mint előző nap - közölte az egészségügyi minisztérium, amely szerint több megyéből nem érkeztek be a napi adatok.



A betegségből eddig 359-en gyógyultak fel.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter hétfői sajtótájékoztatóján ugyanakkor elmondta: az alacsonyabb fertőzöttségi adat egyik oka, hogy hét megyéből nem érkeztek be a napi adatok.



"Ez elfogadhatatlan, már kiadtam az utasítást Viktor Ljasko országos tisztifőorvosnak, hogy derítse ki, mi okozta ezt. Amint megkapjuk a válaszokat, levonjuk a megfelelő következtetéseket" - fűzte hozzá a miniszter. Elmondta továbbá, hogy előző nap a korábbiakhoz képest jóval kevesebb tesztet is végeztek el, csak 1988-at, mert - mint mondta - ennyien jelentkeztek koronavírus-fertőzésre utaló tünetekkel.



Sztepanov közölte, hogy országosan már 1074 egészségügyi dolgozónál igazolták a fertőzöttséget, továbbá 374 gyermek betegedett meg eddig Covid-19-ben.



Az újonnan regisztrált 261 fertőzött között 16 gyermek és 43 egészségügyi dolgozó van. Az elmúlt napban 78-an kerültek kórházba.



Vitalij Klicsko főpolgármester a Telegram üzenetküldő portálon közölte hétfőn, hogy az elmúlt napban Kijevben 49 új fertőzöttet jegyeztek fel - köztük két egészségügyi dolgozót -, továbbá két újabb haláleset történt. Huszonegy embert szállítottak kórházba. Az egészségügyi minisztérium által közölt adatok szerint a fővárosban 850-re nőtt a fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 17-re.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap megköszönte az ukránoknak, hogy eddig javarészt tartották magukat a korlátozásokhoz a húsvét alatt, és nem mentek a templomokba, hanem otthon ünnepeltek. Az elnöki hivatal közleményében kiemelte, hogy a szertartások zárt ajtók mögött vagy kis létszámú hívő jelenlétében zajlottak. Az ukrán rendőrség jelentése szerint az ország 13 658 templomában tartottak szertartást, amelyen csak mintegy 130 ezren vettek részt.



Zelenszkij beszédében összehasonlításképpen megjegyezte, hogy tavaly ilyenkor a szertartásokon 7,5 millió hívő volt jelen. Mindazonáltal a rendőrség azt is közölte, hogy 19 templomban sértették meg a korlátozásokat, vagyis gyűlt össze túl sok ember, helyenként szájmaszkok nélkül.