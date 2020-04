Koronavírus

Figyelmeztető lövésekkel fékezték meg Romániában a korlátozásokat megszegő randalírozókat

Újabb három helyszínen kellett erőt alkalmazniuk a román belügyi szerveknek az ortodox húsvét idején a kijárási korlátozásokat megszegő randalírozók megfékezésére. 2020.04.20 11:59 MTI

Vasárnap este Bukarest ötödik kerületében, a különleges erők (SAS) és a rendőrség egységei szolgálati fegyvereiket is használták, hogy megakadályozzák egy konfliktus elfajulását, amely több ittas személy között alakult ki. Személyi sérülés nem történt. A rendőrség 37 személyt előállított, közülük kilencet garázdaság és csendháborítás gyanújával őrizetbe vettek.



Vasárnap este Ploiesti külvárosában is a rendőrség és a SAS közbelépésére volt szükség egy utcai konfliktus megfékezéséhez, amely szintén alkohol hatása alatt álló emberek között robbant ki.



A Brassó melletti Négyfaluban is figyelmeztető lövéseket adtak le a rendőrök vasárnap, amikor a tömeg botokkal támadt egy, állítólag szándékosan közéjük ható gépkocsivezetőre és járművére. Az eset kapcsán hétfőn nyolc ember ellen emberölés kísérlete gyanújával indult büntető eljárás.



Vajdahunyadon 30 napi előzetes letartóztatásba helyeztek négy embert, akik szombaton kövekkel támadtak a rendőrökre a város egyik negyedében. Az incidens több más résztvevőjét megbírságolták. A rendőrség két gépkocsija megrongálódott. Az erőszakos cselekedetekre akkor került sor, amikor a rendőrség a kijárási korlátozás betartását ellenőrizte.



Romániában a lakosság több mint 85 százalékát kitevő ortodox vallásúak vasárnap ünnepelték Jézus feltámadását. A koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások miatt az emberek nem mehettek templomba, a húsvéti ünnepek alkalmából otthon vehették át a papoktól és az egyház önkénteseitől az ünnepi pászkát és a Jeruzsálemből érkezett szent lángot.



A rendőrségi beavatkozást igénylő elszigetelt esetektől eltekintve a lakosság túlnyomó része betartotta a járványügyi intézkedéseket. Nelu Tataru egészségügyi miniszter erre alapozva kifejezte reményét, hogy a járvány április végére várt romániai tetőzésekor sem lesz 10-12 ezernél több koronavírusos beteg Romániában, majd újabb egy-két hét után (május közepén) a betegek száma csökkeni fog.



Romániában vasárnapig 8746 embernél mutatták ki a koronavírust, a járvány pedig több mint 430 halálos áldozatot követelt.