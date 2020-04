Koronavírus

A német kormány átvállalja az EU-s társállamoktól fogadott betegek kezelési költségét

2020.04.20 11:11 MTI

Nem kell megtéríteni az új típusú koronavírus okozta betegségben (Covid-19) szenvedő külföldi EU-s állampolgárok németországi kezelésének költségét, a számlát a szövetségi kormány egyenlíti ki, és a tagállamok közötti szolidaritás jegyében további betegeket is fogadnak - közölte hétfőn a berlini egészségügyi minisztérium. Ugyancsak hétfői adatok szerint havi mélypontra süllyedt az új regisztrált fertőzések száma, és tovább lassult a halálos áldozatok számának növekedése Németországban.



A kormány mindazon külföldi EU-s állampolgárok kezelési költségét vállalja át, akik a Covid-19 miatt intenzív ellátásra és mesterséges lélegeztetésre szorulnak, és azért kerülnek Németországba, mert hazájukban nincs szabad ágy.



A rendelkezés szeptember végéig érvényes, és várhatóan nagyjából 20 millió eurót (7 milliárd forint) kell fordítani rá a szövetségi költségvetésből.



A járvány kezdete óta már 200-nál is több beteget vettek át társállamoktól - főleg Franciaországból, Olaszországból és Hollandiából -, és a minisztériumhoz további mintegy 40 kezelési kérelem futott be.



Kapacitás egyelőre bőven van. Az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) nyilvántartásában szereplő 1175 klinika közül a hétfői adatok szerint 763-ban vannak szabad intenzív ágyak. Az intenzív osztályokon 2674 pácienst ápolnak Covid-19 betegséggel, 73 százalékuk szorul mesterséges lélegeztetésre.



Németországban a Robert Koch járványügyi intézet (RKI) adatai szerint az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) hétfőig 141 672 ember szervezetében mutatták ki, ami 1775 esettel több az egy nappal korábbinál. A napi új igazolt fertőzések száma havi mélypontra csökkent, és áprilisban először süllyedt 2000 alá.



A gyógyultnak minősülő, vagyis azon igazolt fertőzöttek száma, akik már átestek a fertőzésen, 3500-zal 91 500-ra emelkedett.



A vírus okozta betegségben (Covid-19) 4404 igazolt fertőzött halt meg, ez 110 esettel több az egy nappal korábbinál. A napi új halálos áldozatok száma április 16-án 315-ön tetőzött, azóta rendre csökken.



A járványlassító intézkedések eredményeire és az egészségügyi ellátórendszer teherbíró képességére tekintettel hétfőtől országszerte lazítják a korlátozásokat. A legtöbb tartományban megnyitnak a 800 négyzetméternél kisebb értékesítési területű kiskereskedelmi üzletek, és mérettől függetlenül az autókereskedések, a kerékpár-szaküzletek és a könyvesboltok. Mindenütt biztosítani kell a társas távolságtartás szabályának érvényesítését, vagyis gondoskodni kell arról, hogy ne legyen torlódás a boltban, és sor a bejáratoknál.

A tartományok között vannak különbségek, Bajorországban például egyelőre a barkácsáruházak, a kertészetek és a kertáruházak nyithatnak meg, a 800 négyzetméternél kisebb boltok pedig csak egy héttel később. Brandenburgban szerdától nyithatnak a boltok, ott viszont a múzeumok is fogadhatnak majd látogatókat, a szabad ég alatt legfeljebb 20 fős demonstrációt lehet tartani, és ugyancsak 20 résztvevővel keresztelőket és gyászünnepségeket, temetéseket is lehet rendezni.



A lazításokról vita indult a német nyilvánosságban, több szakmai érdekképviselet - köztük a tömeges csődöktől és munkahelyek tízezreinek megszűnésétől tartó vendéglátói és idegenforgalmi szövetségek - a korlátozások gyorsabb és szélesebb körű lebontását sürgeti, egy nagyáruház-üzemeltető társaság pedig, amely továbbra is kénytelen zárva tartani üzleteit, bírósághoz fordult, arra hivatkozva, hogy a 800 négyzetméteres határ kijelölése a verseny önkényes torzítását jelenti. Keresetét elutasították.



Sajtóértesülések szerint Angela Merkel kancellár károsnak és veszélyesnek tartja a folyamatot. A politikus pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) hétfői elnökségi ülésén - egy telefonkonferencián - kifejtette, hogy egyes tartományokban "vitaorgia" kezdődött a korlátozásokról, aminek hatására gyengülhet a lakosság fegyelmezettsége és óvatossága. Így kárba veszhetnek az utóbbi hetek eredményei, a fertőzések száma ismét emelkedésnek indulhat - figyelmeztetett a kancellár.