Koronavírus

Zeman: egy évig zárva kellene tartani a cseh államhatárokat

Egy évig zárva kellene tartani a cseh államhatárokat, hogy megakadályozzák a koronavírus-járvány esetleges visszatérését - vélte Milos Zeman cseh államfő egy vasárnap esti rádióbeszélgetésben.



"Tartósan az a véleményem, hogy a határokat egy évre, de nem kettőre, zárva kellene tartani. Erre azért van szükség, hogy a kiutazások ne okozzanak egy újabb járványhullámot, ami megtörténhet, főleg ha olyan országba utaznánk, ahol a járvány még nem ért véget" - jelentette ki Zeman a Frekvence 1 kereskedelmi rádió Press klub című vitaműsorában.



Adam Vojtech egészségügyi miniszter szombaton szintén egy rádióműsorban azt mondta, hogy az emberek szabad külföldi utazásának engedélyezésére az idei nyári turistaszezonban "bizonyára nem lehet számítani".



A miniszter helyettese, Roman Prymula, akit az egyik legjobb járványügyi szakembernek tartanak Csehországban, viszont több ízben is hangot adott azon véleményének, hogy biztonsági okokból "a határokat legalább egy évre, de inkább kettőre, le kellene zárni".



Csehországban március 16-án korlátozták az állampolgárok szabad mozgását, s elrendelték, hogy az államhatárok átlépése csak indokolt esetekben lehetséges.



A rendelkezést az utóbbi időben egyre többen bírálják, s az ellenzék több politikusa egyenesen alkotmányellenesnek minősíti. "Meggyőződésem, hogy a szabad utazás korlátozása sérti az alkotmányt" - jelentette ki vasárnap Alexander Vondra, a Polgári Demokratikus Párt (ODS) alelnöke, európai parlamenti képviselő a cseh közszolgálati hírtelevízióban (CT24).



A tilalom feloldását követelik az utazási irodák és a turizmusban érdekelt más vállalkozók is, akik számára a szabad utazás létfontosságú, hiszen évente mintegy ötmillió cseh állampolgár tölti külföldön a szabadságát, elsősorban a nyári szezonban. Az utazási irodák szövetsége felszólította a kormányt, hogy közölje legalább a korlátozás várható időpontját. A hatóságok szerint ez azonban nem lehetséges.



"Ma még nem tudjuk, nem jön-e a (járvány) második vagy harmadik hulláma. Ma még nem tudunk tervezni, de május végén okosabbak leszünk" - mondta az egészségügyi miniszter.



Csehországban e héttől kezdődően június első feléig fokozatosan feloldják a márciusban elrendelt korlátozások többségét. Ugyanakkor néhány intézkedésnek, köztük az arcmaszkok kötelező köztéri használatának eltörlésére Prymula és Vojtech szerint a közeljövőben nem lehet számítani. Hasonló a helyzet a külföldi utazásokkal is.



A cseh kormány azonban már tárgyalásokat folytat néhány külföldi partnerével, például Horvátországgal, hogy bizonyos feltételek mellett lehetőséget teremtsenek a csehek tengerparti üdülésére. Andrej Babis kormányfő úgy nyilatkozott, hogy kétoldalú megállapodások alapján a nyáron cseh turisták utazhatnának továbbá Szlovákiába, Görögországba vagy Bulgáriába is. Mindennek előfeltétele azonban - hangsúlyozzák Prágában - a járványhelyzet kedvező alakulása Csehországban és a szóba jöhető országokban.

Csehországban az utóbbi időben javul a helyzet. Az egészségügyi tárca hétfő reggeli kimutatása szerint az ismert fertőzöttek száma 6787, nagyjából százzal több mint egy napja. A kórházakban jelenleg 374 személyt kezelnek. A Covid-19 betegség halálos áldozatainak száma 188-ra emelkedett, míg a felgyógyultaké 1311-re. A halálesetek száma az utóbbi időben lassabban, míg a gyógyulásoké gyorsabban nő.