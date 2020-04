Koronavírus

Közelít a 2,5 millióhoz a regisztrált fertőzöttek száma a világban

A napi jelentésből egyelőre hiányoznak az idősotthonokban és szociális intézményekben megfertőződöttek, illetve elhunytak adatai, amelyek becslések szerint ez akár több ezerrel is növelheti a halálesetek számát. 2020.04.20 07:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tovább emelkedik az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma a világban, hétfőre már 2 404 021-en betegedtek meg, míg a halottak száma elérte a 165 227-et, és 624 698-an gyógyultak meg a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint.



Vasárnap reggel 2 329 539 fertőzöttet tartottak nyilván, miközben világszerte 160 717-en vesztették életüket a Covid-19-ben, 595 229-en épültek fel a betegségből.



Az Egyesült Államokban folyamatosan emelkedik a fertőzöttek és a járványban elhunytak száma, 764 265 vírusfertőzöttet és 40 565-et halottat regisztráltak, 71 012-en felépültek.



Andrew Cuomo, New York állam kormányzója vasárnap este azt mondta, hogy a járvány elleni harcnak még csak a közepén járnak. "A szörnyű járvány ismét támadhat, ha túl korán nyitjuk meg az államot" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a járvány csúcspontján túljutottak, a járványgörbe leszállóban van. Leszögezte, hogy az újraindítást az egészségügyi helyzet alakulásához kell igazítani.



Európában, bár a halálos áldozatok száma már meghaladta a százezret, Spanyolországban lassult a megbetegedések üteme, hétfőn 198 674 volt a fertőzöttek száma, míg az elhunytaké 20 453, a gyógyultaké pedig 77 357. A napi jelentésből egyelőre hiányoznak az idősotthonokban és szociális intézményekben megfertőződöttek, illetve elhunytak adatai, amelyek becslések szerint ez akár több ezerrel is növelheti a halálesetek számát.



Olaszországban 178 972 volt a diagnosztizált fertőzöttek száma, a halottaké 23 660, a járványból 47 055-en épültek fel.



Franciaországban, ahol csütörtökön tetőzött a járvány, 154 098 volt a fertőzöttek száma, az összesített halottak száma közelít a húszezerhez, 19 744 volt hétfő reggel. A franciák valószínűleg még hosszú ideig nem élhetnek úgy, mint korábban - mondta vasárnap Edouard Philippe miniszterelnök. Az egészségügyi válság még nem ért véget - tette hozzá. "A járvánnyal szemben győzelemre állunk, a helyzet lassan és fokozatosan, de biztosan javul" - mondta, miután a kórházi betegek száma immáron ötödik napja csökkent.



Németországban 141 672 igazolt fertőzöttet tartottak nyilván, az elmúlt 24 órában számuk 1775-el növekedett, 110-en haltak meg , a halálos áldozatok száma elérte a 4404-et.



Nagy-Britanniában hétfőre 121 173-ra emelkedett a megbetegedettek száma, és 16 060-an haltak meg.



Belgiumban hétfő reggelre elérte a 5683-at a halálesetek száma, a vírus terjedése továbbra is töretlen, a fertőzések száma 38 496 volt.



Oroszországban 42 853 volt a fertőzöttek száma, 361 a halottaké, 329-en gyógyultak fel a kórból.