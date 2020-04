Koronavírus

Spanyolországban hetek óta először 500 alá csökkent a napi halálozás

A kormány egyetlen enyhítést javasol a korábbiakhoz képest, hogy a gyerekek egy meghatározott időkeretben kimehessenek az utcára április 27-től. 2020.04.19 13:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Spanyolországban 410-en veszítették életüket egy nap alatt az új típusú koronavírus-fertőzés miatt, ezzel hetek óta először 500 alá csökkent a napi halálozás - derült ki a spanyol egészségügyi minisztérium vasárnapi tájékoztatásából.



A SARS-CoV-2 565 halálos áldozatot követelt szombaton és 585-öt pénteken, az elhunytak száma 195 944-et. A halálozási ráta 10,4 százalékos - olvasható a tartományokból érkezett adatok napi összesítésében.



Az elmúlt egy napon 4218 újabb fertőzést szűrtek ki a vizsgálatok, szombaton 4499, pénteken 5252 új esetet igazoltak. A dél-európai országban a koronavírust eddig 195 944 embernél mutatták ki. A növekedési ráta 2,2 százalékos - közölte Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója online sajtótájékoztatóján.



A járványügyi vezető szerint az adatok reménykeltőek, a vírus átadása "lényegesen" csökkent.



A minisztérium jelentése már megkülönbözteti a vizsgálat típusait is, eszerint a fertőzöttek túlnyomó többségét PCR-tesztekkel azonosították, amelyek a vírust mutatják ki váladékmintából. 7365 pozitív esetet úgynevezett szerológiai vizsgálat igazolt a fertőzés hatására keletkező ellenanyagok kimutatásával a vérből, közülük 2526 páciens tünetmentes volt.



A fertőzöttek közül 2695-en gyógyultak meg vasárnapra, számuk szombaton 3166, pénteken 3502 volt. Egészségesnek 77 357 pácienst nyilvánítottak a koronavírusos esetek közül.



Spanyolországban március 15. óta van érvényben a lakhelyelhagyási korlátozásokkal járó szükségállapot, amelyet a jövő heti ülésén várhatóan meghosszabbít a parlament május 9-ig.



Pedro Sánchez miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy kezdeményezi a rendkívüli intézkedések fenntartását. A társadalmi érintkezés minimalizálásával sikerült jelentősen lassítani a járvány terjedését és "életek tízezreit" megmenteni, de "ezek az eredmények még nem elegendőek, és főleg törékenyek, nem tehetjük kockára őket elhamarkodott döntésekkel" - mondta.



A kormány egyetlen enyhítést javasol a korábbiakhoz képest, hogy a gyerekek egy meghatározott időkeretben kimehessenek az utcára április 27-től. Az intézkedés részleteinek kidolgozása még hátra van.



A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy az egészségügyi minisztérium vasárnap rendeletet fogad el a szájmaszkok fogyasztói árának meghatározásáról és ellenőrzéséről, hogy azok megfizethetők legyenek a lakosságnak.