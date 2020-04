Járvány

Csehországban lassult a koronavírusos fertőzések számának napi növekedése

Csehországban a hét végén is lassabb volt az új koronavírussal fertőzöttek számának napi növekedése, mint a korábbi időszakban.



Vasárnap reggel 6657 új koronavírussal fertőzöttet tartottak nyilván, ami 105-el több, mint szombaton.



Az utóbbi napok növekménye száz körül alakult, és így jóval alatta marad a korábbi hetek kétszázat is meghaladó napi átlagának - derül ki a cseh egészségügyi minisztérium honlapján nyilvánosságra hozott legfrissebb kimutatásból.



A Covid-19 betegségben elhunytak száma vasárnap reggelre 181-re emelkedett, az utóbbi két napban 11-en haltak meg. A cseh kórházakban jelenleg 390 embert kezelnek Covid-19 megbetegedéssel.



A gyógyultak száma 1235-re nőtt. Vasárnap reggelig mintegy 170 ezer tesztet végeztek.



Csehországban az első fertőzést március elsején mutatták ki, a hónap végén 3300 körül alakult a fertőzöttek száma. A járvány megfékezését szolgáló közéletet és a gazdasági tevékenységet korlátozó intézkedések március közepétől vannak érvényben, és a kormány forgatókönyve szerint június első feléig fokozatosan öt szakaszban lesznek feloldva. Már egy hónapja kötelező az arcmaszkok viselete a köztereken. A rendelet megsértéséért akár tízezer koronás büntetés is kiszabható. Jan Hamácek belügyminiszter szerint azonban a hatóságok a büntetésekkel alig élnek, szinte mindig elegendő volt a figyelmeztetés.



A járvány következtében jelentősen megugrott az internetes üzletek forgalma Csehországban.



Az E15 gazdasági napilap hírportálján vasárnap megjelent kimutatás szerint az internetes üzletek forgalma az utóbbi két hétben 44 százalékkal volt magasabb, mint egy éve. A legnagyobb mértékben, 215 százalékkal az élelmiszervásárlások emelkedtek. Kétszámjegyű a forgalom növekedése a gyógyszereknél, a különféle egészségügyi kellékeknél, a számítógépeknél, a webkameráknál, de a szeszes italoknál is. Ez utóbbiak eladása éves összehasonlításban most mintegy 35 százalékkal magasabb - mutatott rá a hírportál.