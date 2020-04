Koronavírus-járvány

Spanyolországban meghaladta a 20 ezret a halálos áldozatok száma

Spanyolországban meghaladta a 20 ezret az új típusú koronavírus által okozott betegség következtében elhunytak száma - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium szombaton.



A tartományi jelentésekből készült összesítés szerint egy nap alatt 565-en haltak meg, kevesebben mint pénteken, amikor 585-en hunytak el. A fertőzés 20 ezer 43 emberéletet követelt eddig a dél-európai országában.



Vizsgálatokkal 4499 újabb esetet azonosítottak az elmúlt 24 órában a pénteken közölt 5252 után. Január vége óta összesen 191 726 fertőzést regisztráltak.



A gyógyultak száma szombaton 3166-tal emelkedett, miután pénteken 3502 pácienst nyilvánítottak egészségesnek. A fertőzést 74 662-en győzték már le.



A szombaton ismertetett számokban több ellenmondás is található a pénteken közzétett adatokhoz képest, csakúgy mint az egy nappal korábbi statisztikák között.



A szaktárca korábban jelezte: ez még néhány napig így lesz, mert az egyik tartományból érkezett adatokat napokra visszamenőleg korrigálni kell, ugyanis azok forrásai nem voltak egységesek, egyúttal rendeletben egységesítette a statisztikai kritériumokat.



Minderre azért volt szükség, mert Katalóniában a héten elkezdték a tesztekkel nem igazolt, de a tünetek alapján valószínűsíthetően koronavírus okozta fertőzéseket és haláleseteket is hozzászámolni a minisztériumnak küldött adatokhoz.



Az autonóm közösségben vizsgálatokkal bizonyítottan 39 943-en kapták el a SARS-CoV-2 vírust, amelynek következtében 3879-en hunytak el. 13275 páciensről tudható, hogy felépült a fertőzésből.

Katalóniánál csak a madridi tartományban nagyobb a regisztrált fertőzöttek száma: 52 946-esetből 7132-en nem élték túl a betegséget, és 30 475-en gyógyultak meg eddig.



Madridban a fertőzés csökkenése miatt bezárták a főváros kiállítási- és vásárcsarnokában (IFEMA) felépített tábori kórház egyik szárnyát, amelyet az egészségügyi intézmények tehermentesítésére létesítettek.



Ezen kívül a fővárosi metró állomásain megkezdték matricákkal kijelölni a kétméteres távolságot, amelyet az egészségügyi hatóságok előírása szerint célszerű betartani a tömegközlekedésen utazóknak.



A járványügyi intézkedések részeként hétfőtől kizárólag névre szólóan lehet vonatjegyet vásárolni, minden esetben szükséges a személyi igazolványszám és a telefonszám megadása is. A Renfe vasúttársaság azért vezeti be ezt az eljárást, hogy egy esetleges fertőzés esetén minden utast tájékoztatni tudjon.



A tömegközlekedésen nem kötelező, de ajánlott maszk viselése. A spanyol egészségügyi minisztérium több százezer szájmaszk visszavonására kényszerült, ugyanis az egyik, Kínából érkezett, FFP2 kategóriájúként feltüntetett tétel nem felelt meg a spanyol szabványügyi testület (AENOR) előírásainak. A tartományoknak kiszállított védőeszközből például Katalóniából mintegy 200 ezer darabot kell visszaküldeni.



Spanyolországban több mint egy hónapja szükségállapot van érvényben, amely egyelőre április 25-én éjfélig tart, de újbóli meghosszabbítása várható. Ha a vírus terjedése továbbra is az elvárt mértékben lassul, akkor elképzelhető, hogy részben enyhítenek a jelenlegi korlátozó intézkedéseken.