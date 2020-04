Koronavírus-járvány

Koronavírus - Elmarad a brit uralkodó unokájának esküvője

Egybehangzó pénteki brit sajtóbeszámolók szerint elmarad Beatrix hercegnőnek, II. Erzsébet királynő 31 esztendős unokájának májusra tervezett esküvője az új koronavírus okozta járvány miatt.



Beatrix hercegnő - András yorki hercegnek, a brit uralkodó harmadik gyermekének elsőszülött leánya - május 29-én házasodott volna össze polgári származású vőlegényével, Edoardo Mapelli Mozzi 37 éves olasz ingatlanmágnással. Az eljegyzés hírét szeptemberben jelentették be hivatalosan a hercegnő szülei.



A Daily Mail című konzervatív brit napilap és több más médiaszervezet a hercegnő családjának szóvivőjére hivatkozva azonban pénteken arról adott hírt, hogy a pár új időpont nélkül törölte az esküvőt, amelynek helyszíne a londoni St. James-palota lett volna.



A Buckingham-palota, a királyi család első számú londoni rezidenciája már korábban bejelentette, hogy az esküvő után tervezett parti, amelyet a palota parkjában tartottak volna, elmarad.



Beatrix szóvivője a pénteki sajtóbeszámolók szerint közölte: a jegyespár egyelőre nem gondolkodik új időpontról. "Majd eljön ennek is az ideje, de az nem most van" - fogalmazott a név nélkül idézett udvari illetékes.



A koronavírus okozta járvány megfékezését célzó, március 23-án bevezetett nagy-britanniai korlátozások értelmében esküvőket, keresztelőket és egyéb ceremoniális társadalmi rendezvényeket sem lehet tartani, és ez alól a királyi család sem kivétel.

A koronavírus okozta Covid-19 betegségen átesett Károly trónörökös, a királynő 71 esztendős elsőszülött fia is, akinek azonban csak enyhe tünetei voltak és már felépült.



A brit kormány a korlátozó intézkedéseket háromhetente felülvizsgálja, és a következő felülvizsgálat május 7-én esedékes, vagyis elvileg megvan a lehetőség arra, hogy az esküvőtilalmat feloldják. Beatrix hercegnő és vőlegénye azonban ettől függetlenül úgy döntött, hogy a május végére kitűzött időpontban nem házasodik össze.



Beatrix a kilencedik a brit trónutódlási sorban, de valójában senki nem számol azzal, hogy valaha is ő lenne az Egyesült Királyság uralkodója.



Jóllehet hercegnőként és az uralkodó unokájaként jogosult a "királyi fenség" megszólításra, a királyi család hivatalos mindennapi tevékenységében nem vesz részt, polgári állása van: Beatrice York néven az Afiniti nevű, New York-i székhelyű szoftvertechnológiai vállalat alelnöki tisztségét tölti be.



Beatrix húga, a 28 esztendős Eugénia hercegnő 2018 októberében ment férjhez a szintén polgári származású 33 éves Jack Brooksbankhez. Brooksbanknek saját borkereskedő cége van, emellett ő az Oscar-díjas hollywoodi sztár, George Clooney és barátai alapította - a Diageo brit szeszesitalgyártó óriás által két éve egymilliárd dollárért felvásárolt - Casamigos tequilacég globális márkanagykövete.