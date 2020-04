Nukleáris

Aggasztó jelentés Észak-Koreáról: folyamatosan dolgozik atomprogramján, és biológiai fegyverei is vannak

Észak-Korea tavaly is folytatta nukleáris programját, megszegve vállalásait, hogy felhagy minden ilyen tevékenységgel, és biológiai fegyverekkel is rendelkezik - állapítja meg pénteken közzétett jelentésében az amerikai külügyminisztérium.



A törvényhozásnak készített jelentés szerint Phenjan legalább az 1960-as évek óta rendelkezik biológiaifegyver-programmal. "Észak-Korea folytatólagos nukleáris tevékenysége világossá teszi, hogy Phenjan nem tartja magát a 2005-ben, a hatoldalú tárgyalásokon született közös nyilatkozathoz, miszerint felhagy minden nukleáris fegyver fejlesztésével és folyamatban lévő atomprogramjával" - szögezi le a dokumentum.



A jelentés szerint Észak-Korea a biológiai fegyverekről kötött nemzetközi egyezményt is megsérti azzal, hogy támadó jellegű biológiai fegyvereket tart fenn.



Az amerikai külügyminisztérium szerint Phenjan biológiai fegyvereinek célja a dél-koreai és amerikai katonai fölény ellensúlyozása.