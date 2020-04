Járvány

Thaiföldön telefonfülkéket is használnak a koronavírus-tesztek elvégzéséhez

Thaiföldön átalakított telefonfülkéket is felhasználnak koronavírus-tesztek elvégzéséhez - közölte a bangkoki kormány pénteken.



A közzétett felvételeken látható, hogy a fülkék átlátszó műanyag felülétbe két lyukat fúrtak, amelyeken keresztül az egészségügyi dolgozók gumikesztyűkben ki tudnak nyúlni mintavételezéshez.



A fülke így elszigeteli egymástól a pácienseket és a mintavételező személyzetet.



A bangkoki számítástechnikai minisztérium közlése szerint három ilyen egységet már leszállítottak a kórházaknak. Összesen ötven ilyen "Covid-19 tesztkioszkot" terveznek építeni. Az alapmodellt emellett továbbfejlesztenék, jelenleg olyan egységen is dolgoznak, amely két összeépített fülkéből állna, és kerekeken gurulna.



A nap folyamán a 2014-ben államcsínnyel hatalomra került Prajuth Csan-Ocsa kormányfő felszólította az ország 20 leggazdagabb emberét, hogy segítsenek a járvány okozta gazdasági nehézségek orvoslásában. Mint mondta, a jövő héten küld üzenetet ezeknek a mágnásoknak.



"Ezek a tehetős thaiföldiek nagy befolyással rendelkeznek az ország gazdasági életében, és világ leggazdagabb emberei közé tartoznak. Arra kérem őket, hogy játsszanak fontos szerepet együttműködésükkel az ország megsegítésében" - hangsúlyozta Prajuth Csan-Ocsa.



A thaiföldi kereskedelmi kamara szerint akár tízmillió ember is elveszítheti munkahelyét, ha a járvány még hónapokig eltart.



A miniszterelnök televízióban közvetített beszédét gúnyosan fogadták a közösségi médiában. A Twitter-üzenetküldő szolgáltatáson alig egy óra alatt 65 ezer bejegyzésben posztolták újra, hogy #BeggarGovernment, vagyis kéregető kormány.



A 67 millió lakosú délkelet-ázsiai országban eddig 2700 fertőzöttet tartanak nyilván és 47-en hunytak el a Covid-19 betegségben.