Kaliforniában a hivatalosan regisztráltnál jóval többen lehetnek fertőzöttek

A kutatók becslései szerint a kaliforniaiak körében a regisztráltnál 50-85-ször nagyobb lehet a tüneteket nem mutató fertőzöttek aránya. 2020.04.18 08:22 MTI

Kaliforniában a hivatalosan regisztráltnál jóval többen lehetnek fertőzöttek - állapította meg a Stanford Egyetem kutatócsoportjának pénteken nyilvánosságra hozott tanulmánya.



A Jay Bhattacharya és Eran Bendavid által vezetett kutatócsoport április első hetében készítette a tanulmány alapjául szolgáló vizsgálatait Santa Clara megyében 3300 önkéntes részvételével, akik úgy tudták, egészségesek.



A szerológiai vizsgálatok elvégzését követően kiderült, hogy az egészséges emberek 2,5-4,2 százalékának vérében találtak antitesteket, ami azt jelenti, hogy átestek a koronavírus-fertőzésen anélkül, hogy tudtak volna róla. A kutatók ebből - modellezés után - arra a megállapításra jutottak, hogy egész Kaliforniában hasonló lehet a helyzet.



"Az adataink alapján április elseje előtt 48-85 ezer ember fertőződhetett meg Santa Clara megyében. Ezzel szemben a hivatalosan regisztrált fertőzöttek száma a megyében április elsején csak 956 volt, 50-85-ször kevesebb, mint amit az adataink mutattak" - írták a tanulmányban. A kutatók becslései szerint a kaliforniaiak körében is a regisztráltnál 50-85-ször nagyobb lehet a tüneteket nem mutató fertőzöttek aránya.



A tanulmány még nem esett át szakértői bírálaton, Scott Gottlieb, az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) korábbi igazgatója azonban a Twitteren reagálva úgy vélekedett: az eredmény "valószínűleg jellemzi az országos helyzetet is".



Az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának helyettes vezetője, John Hyten tábornok péntek este bejelentette: a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozón a vírusfertőzéssel diagnosztizált matrózok háromnegyedénél a fertőzés tünetmentes volt. Hozzátette, hogy sok matróznál, akinél március végén a vírusteszt negatív volt, az újabb teszt már pozitívnak bizonyult.



Péntekig az anyahajón szolgálatot teljesítőknek már a 94 százalékán elvégezték a vírustesztet. 660 tengerésznél pozitív lett az eredmény, 3920 esetben pedig fertőzésmentességet mutattak ki.



A Guamnál állomásozó Theodore Roosevelt egyik tengerésze belehalt a vírus okozta Covid-19 betegségbe.



Az anyahajó kapitánya korábban drámai hangú levelet írt feletteseinek, kérve őket, hogy mentsék ki és különítsék el a matrózokat, mert sok köztük a fertőzött. A levél megjelent a sajtóban is, és Brett Crozier kapitányt felmentették. Az ügy nyomán lemondásra kényszerült Thomas Modly, a haditengerészetért felelős államtitkár, mert "lehülyézte" a kapitányt.