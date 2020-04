Koronavírus-járvány

Moszkvában minden vírusos megfázást koronavírus-fertőzés gyanújával kezelnek

Moszkvában az összes vírusos légúti fertőzöttet Covid-19 gyanújával fogják kezelni, és kiterjesztik rájuk a bírságolást is a hatósági házi karantén megsértéséért - közölte a TASZSZ hírügynökség az orosz főváros polgármesteri hivatalára hivatkozva. Az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 42 ezret.



Az indoklás szerint a betegség kezdeti szakaszában jelentkező tünetek hasonlósága miatt fognak minden légúti fertőzésben szenvedő pácienst úgy kezelni, mintha SARS-CoV-2 vírussal fertőződött volna meg. Az intézkedést a Covid-19 betegség gyors terjedésével indokolták. A pénteken bejelentett napi növekmény 1959 fő volt. A kötelező 14 napos otthoni önizoláció megsértése esetén ezeket az embereket kórházba vagy ideiglenes orvosi megfigyelőállomásra szállíthatják.



Korábban a kórházakban a tüdőgyulladásos betegeket sorolták be az orosz fővárosban a Covid-19-páciensek közé.



Anasztaszija Rakova moszkvai polgármester-helyettes pénteken kijelentette, hogy a járvány az elkövetkező két-három héten tetőzik majd Moszkvában, és ez lesz a legnehezebb időszak a fővárosi egészségügyi dolgozók számára. Sajtóértesülések szerint a fertőzöttek számának gyors növekedése miatt a járvány elleni védekezésért felelős fővárosi operatív törzsnél felmerült annak a lehetősége, hogy az önizoláció rendszerét májusra is kiterjesszék.



Oroszországban egy nap alatt 4070-nel, 32 008-ra nőtt az igazoltan fertőzöttek száma a pénteken közzétett hivatalos adatok szerint a pénteken közzétett hivatalos adatok szerint. Ez újabb napi növekményrekordot jelent, amely miatt Oroszország a fertőzöttek számát tekintve a nemzetközi összesítésben a 14-ről a 11. helyre emelkedett.



A halálesetek száma 41-gyel 273-ra, a gyógyulásoké pedig 286-tal 2590-re nőtt.



Moszkvában 18 105, Moszkva megyében 3526, Szentpéterváron pedig 1507 fertőzöttet tartanak számon. A halottak száma ezekben a régiókban 127, 40 és 7, a gyógyultaké pedig 1517, 105 és 131. Az elvégzett szűrések száma több mint 1,7 millió.



Vlagyimir Putyin orosz elnök április 2-án rendelt el a hónap végéig tartó, az egész országra kiterjedő, szándéka szerint fizetett kényszerszabadságot, a régiók vezetőire bízva a helyileg indokolt további korlátozó intézkedések bevezetését. Az államfő csütörtökön bejelentette a május 9-i győzelem napi ünnepségek későbbre halasztását.



Moszkva a járvány terjedésének megfékezése érdekében szerdától digitális hatósági kód beszerzéséhez kötötte a közlekedési eszközök igénybevételét. Ez több helyen, főleg a metróbejáratoknál torlódáshoz vezetett, ami sajtóforrások szerint aggályokat vetett fel azzal kapcsolatban, hogy nem kerültek-e veszélybe az elszigetelődés két hete alatt elért eredmények.

A polgármesteri hivatal és a rendőrség egymást vádolta a szerdai szervezési kudarc miatt. Előbbi azt állította, hogy elegendő lett volna az utasforgalomban a szúrópróbaszerű kontroll bevezetése, az utóbbi szerint viszont totális ellenőrzésre szólt a városvezetés megrendelése, amely miatt komoly átcsoportosításokat kellett végrehajtania.



A fővárosi hatóságok csütörtöktől áttértek a szúrópróbaszerű ellenőrzésre, és fokozatosan alkalmassá teszik a beléptető rendszert az automatizált kontrollra.



A mentőszolgálatnál is komoly fennakadásokat okozott a fertőzés gyors terjedése. A világhálón felvételek jelentek meg egyes kórházaknál kilométeres sorokban betegfelvételre vagy fertőtlenítésre váró mentőautókról.



Az Aeroflot orosz légitársaság a honlapján július végéig felfüggesztette a jegyeladást a nemzetközi járatokra a Kommerszant című napilap pénteki beszámolója szerint. Korábban május 1-től lehetett ezekre helyet foglalni.



Az orosz hatóságok a Covid-19-járvány miatt március 27-én függesztették fel a menetrendszerű nemzetközi légi közlekedést. Azóta néhány kiválasztott repülőtér csak külföldön rekedt orosz állampolgárokat hazaszállító különgépeket fogad. Március 30-án lezárták az államhatárt, amelyet azóta csak diplomaták, teherautósofőrök és hajók legénységének tagjai léphetnek át.