Koronavírus

17 holttestet találtak egymásra pakolva egy idősotthonban New Jersey-ben

New Jersey kormányzója, Phil Murphy csütörtök délutáni sajtóértekezletén elcsukló hangon jelentette be, hogy rendőrségi vizsgálat indul az Andover városának idősotthonában történtek miatt.



Az otthon épülete mellett - még hétfőn, egy lakossági bejelentés nyomán - 17 holttestet találtak egymásra pakolva egy hevenyészett halottasházban.



A rendőrség vizsgálatai szerint a 17 halott mindegyike az otthonban hunyt el Covid-19 betegségben.



Az idősotthonban egyébként a vírusfertőzés nyomán kialakult tüdőgyulladásos betegség eddig 68 halálos áldozatot követelt. Eric Danielson, a kisváros rendőrfőnöke nem mentegetve ugyan a történteket, de azt hangoztatta újságíróknak: az otthonban olyan gyors egymásutánban következtek be az elhalálozások, hogy a vezetők hirtelenjében nem tudták hol elhelyezni az elhunytakat.



A kormányzó további átfogó vizsgálatot ígért az ügyben.



A New York állammal délen határos New Jersey a járvány által leginkább sújtott tagállamok egyike, ahol eddig több mint 71 ezer koronavírusos fertőzést diagnosztizáltak.