Koronavírus-járvány

Csehországban továbbra is a korábbinál lassabb a fertőzöttek számának növekedése

Csütörtök reggel 6303 új koronavírussal fertőzöttet tartottak nyilván, ami 152-vel több, mint szerdán - derül ki a cseh egészségügyi tárca honlapján megjelent legújabb kimutatásból. Bár a szerdai növekmény magasabb, mint a hét elején, továbbra is jóval alatta marad a korábbi napok átlagának.



Csehországban az első fertőzést március elsején mutatták ki. Eddig 146 004 tesztet végeztek el. A szerdai tesztek száma megközelítette a kilencezret. A hatóságok szerint a cél, hogy a napi tesztek számát tízezerre emeljék.



A Covid-19 betegség áldozatainak száma csütörtökön reggel 166 volt, hárommal több, mint szerdán. A kigyógyultak száma csütörtökön 155-tel 831-re emelkedett.



Adam Vojtech egészségügyi miniszter csütörtöki rádiónyilatkozata szerint a számok azt jelzik, hogy Csehországban eddig sikerült a járvány terjedését ellenőrzés alatt tartani, ami lehetővé teszi a gazdasági és közéletet korlátozó intézkedések fokozatos feloldását. A normalitáshoz való visszatérés forgatókönyvét kedden ismertette a cseh kormány.



Andrej Babis miniszterelnök szerda este a közszolgálati televízióban érdekességként elmondta, hogy a kormányban a legnagyobb vita a lakodalmak megtartásának feltételeiről alakult ki. Végül az a megállapodás született, hogy hétfőtől kezdve újra engedélyezik az esküvőket, majd legfeljebb nyolc személy részvételével a lakodalmakat is. Június 8-tól pedig engedélyezik 50 ember részvételét a lagzikban.



Babis a televízióban elismerte, hogy a kormány megfeledkezett az egyházi szertartások felújításáról. Jan Hamácek belügyminiszter azt mondta, hogy a megfelelő javaslatot a héten terjeszti a kormány elé. Csehországban március közepétől tilosak az egyházi szertartások is, számos templomból a miséket a közösségi hálózaton keresztül közvetítik a hívőknek. Balga Zoltán, a prágai magyar római katolikus plébánia plébánosának magyar nyelvű miséi is rendszeresen követhetők a Facebookon.