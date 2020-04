Koronavírus

Törökországban újra rekordmértékben nőtt a járvány halálos áldozatainak száma

Törökországban csütörtökön immár harmadik napja rekordmértékben, 125-tel nőtt az új típusú koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, amely így 1643-ra emelkedett - számolt be róla Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a Twitter-fiókján.



A vírus okozta napi elhalálozások tekintetében eddig a szerdai 115-ös érték volt a legmagasabb az országban.



A tárcavezető által megosztott adatokból az is kiderült, hogy a kórokozóval diagnosztizáltak száma csütörtökön az utóbbi napoknál ismét nagyobb, 5000-hez közeli értékkel, 4801-gyel nőtt, és elérte a 74 193-mat.



Fahrettin Koca mikroblog-bejegyzésében arról is beszámolt, hogy a gyógyultnak minősítettek száma csütörtökön messze az eddigi legmagasabb értékkel, 1415-tel 7089-re emelkedett.



A Demirören török hírügynökség csütörtökön azt jelentette, hogy egy 99 éves, új típusú koronavírussal kezelt nőt két hét után gyógyultan engedtek haza az egyik isztambuli kórházból.



A fertőzöttek közül jelenleg 1854 embert gondoznak intenzív osztályon, 34-gyel többet, mint szerdán, lélegeztetőgép igénybe vételére pedig 1040 beteg szorul, ami ugyanakkor 12-vel alacsonyabb az előző napi értéknél.



Törökország múlt pénteken lépte túl az új koronavírussal kapcsolatos tesztek számát illetően kitűzött napi 30 ezres célt, amit most csütörtökön már jócskán meg is haladtak, a hatóságok az elmúlt 24 órában 40 427 szűrést végeztek el.



A kis-ázsiai országban a koronavírus-járvány megfékezése érdekében múlt hét péntek éjféltől vasárnap éjfélig kétnapos kijárási tilalmat léptettek életbe többtucat nagyvárosban, köztük Isztambulban és Ankarában is. Az intézkedés 63 millió 640 ezer embert érintett. Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn közölte, hogy az előttünk álló hétvégén szintén ugyanilyen léptékű kijárási tilalmat rendelhetnek el, amit - ha szükségesnek látják - a következő hétvégéken is fenntartanak.



A lépés azt az országos szintű kijárási korlátozást szigorította tovább, amellyel a 65 évnél idősebbeket és a krónikus betegeket kötelezték otthon maradásra, valamint a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalokat.



Törökországban az emberek többsége hétköznapokon munkába jár, hogy mozgásban tartsa a gazdaságot, ám a hatóságok a közösségi életet már szinte teljesen beszűkítették, leállították továbbá a repülőjáratokat, valamint a távolsági vasúti közlekedést, a buszos utazásokat hatósági engedélyhez kötötték, a legnagyobb városokat pedig teljesen lezárták a személyforgalom előtt.