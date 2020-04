Koronavírus

A brit kormány legalább három hétre meghosszabbította a korlátozásokat

A brit kormány csütörtökön közölte, hogy a következő három hétben még nem enyhíti az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó korlátozásokat. 2020.04.16 20:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Dominic Raab külügyminiszter, aki a Covid-19 betegségből lábadozó Boris Johnson miniszterelnök helyett látja el a kormányfői feladatokat, a Downing Streeten tartott csütörtök esti sajtóértekezletén elmondta, hogy "már látszik a fény az alagút végén".



Hangsúlyozta: ennek egyik legfontosabb jele az, hogy a modellszámítások alapján a fertőződési ráta immár 1 alatt van, ami azt jelenti, hogy minden egyes koronavírus-fertőzött átlagosan egynél kevesebb embernek adja át a vírusfertőzést.



Raab hozzátette ugyanakkor, hogy ez a ráta még mindig nem csökkent olyan alacsony szintre, ahol a kormány látni szeretné, és az emberek közötti távolságtartást célzó intézkedések mostani enyhítése a járvány újbóli gyorsuló terjedésének és a halálozási szám növekedésének veszélyével járna.



A külügyminiszter szerint mindezek alapján a kormány még legalább három hétig érvényben tartja a múlt hónapban elrendelt korlátozásokat.



Nagy-Britanniában jelenleg csak az alapvető szükségleti cikkek, főleg élelmiszerek és gyógyszerek beszerzése céljából lehet kimenni az utcára, és e célból is a lehető legritkábban.



Ezen felül naponta egy szabadtéri testedzés - séta, futás, biciklizés - engedélyezett, de az is egyedül vagy az egy háztartásban élő családtagokkal. Kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember nem tartózkodhat együtt az utcán.



Kivételt jelent a korlátozások alól, ha valakinek orvosi segítségre van szüksége, ha más, rászoruló emberről kell gondoskodnia, vagy ha munkába utazik, de ez utóbbi is csak akkor, ha feltétlenül szükséges, és ha az adott munkát otthonról nem lehet elvégezni.



Dominic Raab a csütörtök esti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kormány öt kritériumot vesz figyelembe a korlátozó intézkedésekről szóló további döntésekhez. Ezek közé tartozik annak biztosítása, hogy az állami egészségügyi ellátórendszer (NHS) fennakadás nélkül kezelni tudja a járványhelyzetet, emellett az adatoknak egyértelműen azt kell mutatniuk, hogy a halálozások száma tartósan csökken, megbízható adatokra van szükség arról is, hogy a fertőzési ráta kezelhető szintre süllyed, biztosítani kell az egészségügyben dolgozók ellátását megfelelő mennyiségű személyi védőeszközzel, és meg kell bizonyosodni arról is, hogy a korlátozó intézkedések módosítása nem vezet a koronavírus-járvány újbóli kiugró ütemű terjedéséhez.



Sir Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a fertőzés továbbadási rátája nagy valószínűséggel 1 alá csökkent, és ehhez társul a kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek számának immár folyamatos csökkenése.



A kormányfőtanácsos által bemutatott grafikon alapján a kórházi ellátásra szoruló betegek száma egy nap alatt 3 százalékkal csökkent Nagy-Britanniában, és jelenleg nem éri el a 20 ezret.



Sir Patrick hangsúlyozta, hogy az új fertőzéses esetek számát mutató grafikon is stabilizálódást jelez.

A főtanácsadó szerint mindez arra vall, hogy a nagy-britanniai járvány visszavonulóban van.



Nagy-Britanniában csütörtökig 327 608 embert vetettek alá szűrővizsgálatnak és közülük 103 093-ról állapították meg, hogy megfertőződtek az új koronavírussal; a halálos áldozatok száma 13 729.