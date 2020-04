Koronavírus

Több mint 640 ezer a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban több mint 640 ezer az új típusú koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem csütörtök déli adatai szerint a halottak száma 31 015-re emelkedett.



Csütörtöki sajtókonferenciáján New York állam kormányzója, Andrew Cuomo az általa irányított állam gazdaságának és mindennapi életének fokozatos újraindításáról beszélt. Bejelentette ugyanakkor, hogy a kijárási korlátozásokat és a társadalmi távolságtartás szabályainak érvényét május 15-ig meghosszabbítja.



A kormányzó kifejtette: annak ellenére, hogy szerdán 606 beteg halt meg a Covid-19 betegségben, folytatódott az eddigi tendencia, s az államban csökkent az újonnan diagnosztizált fertőzések és az újonnan kórházba szállított betegek száma. A kórházban ápolt betegek száma is csökkent 18 335-ről 18 ezerre. New York államban jelenleg több mint 214 ezer a diagnosztizált fertőzöttek és több mint 14 ezer a Covid-19-ben meghaltak száma. Cuomo elmondta: az elmúlt 30 nap alatt 500 ezer vírustesztet végeztek, többet, mint Michigan, Kalifornia és Florida együtt. A járványra utalva úgy fogalmazott: kézben tartottuk a vírust, visszaszorítottuk a fertőzés terjedésének ütemét. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a járvány után meg kell erősíteni az állam kórházi és egész egészségügyi rendszerét.



Az egyes tagállamok - eltérő időpontban és mértékben - a gazdasági élet újraindítására készülnek. Észak-Dakota kormányzója, Doug Burgum csütörtökön délelőtt közleményben tudatta, hogy május elsején beindul a helyi gazdaság. Ezzel egy időben új egészségbiztonsági intézkedések lépnek életbe: kötelező egészségügyi előírásokat vezetnek be, például naponta fertőtlenítenek az üzemekben és az üzletekben, s előírják azt is, hogy egy-egy üzletben egyszerre hány ember tartózkodhat.



A Fehér Ház csütörtökön sürgette a kongresszust, hogy "azonnal" szavazza meg a kisvállalkozások számára létrehozott gazdaságélénkítő csomag összegének emelését. A csomag által kölcsönökre biztosított 349 milliárd dollár ugyanis - két hét alatt - csütörtökre elfogyott, új kölcsönkérelmeket nem fogadnak be. A törvényhozóknak és a szövetségi pénzügyminisztériumnak eddig nem sikerült megállapodniuk a további összegek biztosításában. Ez azt is jelenti, hogy a kisvállalkozásoknál további elbocsátásokra lehet számítani.



A szövetségi munkaügyi minisztérium csütörtökön nyilvánosságra hozott adatai szerint az elmúlt egy hét alatt több mint ötmillió amerikai folyamodott munkanélküli segélyért. Március közepe óta tovább nőtt a munkanélküliek száma az országban, meghaladva immár a 22 milliót. A legtöbben, mintegy 600 ezren, Kaliforniában maradtak munka nélkül.