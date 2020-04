Koronavírus

A román parlament jóváhagyta a rendkívüli állapot meghosszabbításáról szóló rendeletet

A kétkamarás román parlament online együttes ülésen nagy többséggel jóváhagyta csütörtökön azt a kedden kiadott elnöki rendeletet, amely újabb 30 nappal meghosszabbította az új típusú koronavírus-járvány miatt március közepén bevezetett rendkívüli állapotot. 2020.04.16 18:55 MTI

A május 14-ig meghosszabbított rendkívüli állapot idején továbbra is zárva lesznek az oktatási intézmények, a vendéglátóhelyek, tilos minden beltéri rendezvény, a közintézmények korlátozzák az ügyfélfogadást, az igazságszolgáltatás pedig csak a sürgős ügyeket tárgyalja. Az újabb elnöki rendelet megtiltja az idősotthonok és a gyermekvédelmi központok tevékenységének felfüggesztését, és a távközlési cégeket is a szolgáltatások folyamatos biztosítására kötelezi a rendkívüli állapot idején.



A rendkívüli állapot meghosszabbításáról szóló, és a parlament által megerősített elnöki rendelet felhatalmazza a kormányt minden olyan intézkedés meghozatalára, amely a polgárok élelmezését, alapvető fogyasztási cikkekkel történő ellátását, ezek termelését, szállítását és értékesítését szolgálja.



A parlament baloldali többsége az elnöki rendelet megerősítéséről szóló határozatához egy - a kormányoldal által kifogásolt - kiegészítést is fűzött, amelyben arra kötelezi Ludovic Orban jobbközép kormányát, hogy heti rendszerességgel beszámoljon a parlamentnek, milyen intézkedéseket hozott vagy készített elő a koronavírus-járvány megfékezése érdekében.



A parlamenti határozat szerint a rendkívüli állapot idején csak törvényekkel vagy törvényerejű jogszabályokkal, és kizárólag a járvány megfékezése érdekében lehet a polgárok alkotmányos szabadságjogait korlátozó intézkedéseket hozni.



A képviselők és szenátorok az online vitát és távszavazást lehetővé tevő számítógépes alkalmazás révén, interneten keresztül vettek részt az ülésen. A rendkívüli állapot meghosszabbításáról szóló elnöki rendeletet az ülésre bejelentkezett 439 törvényhozó közül 404 szavazta meg.